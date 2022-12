El PP de San Fernando también hace balance del año y dice que 2022 "consagra la mala gestión de Cavada"

También el PP de San Fernando ha hecho balance del año que acaba. Su portavoz, María José de Alba, ha calificado en comunicado el 2022 como "el año que ha consagrado la mala gestión desarrollada en los 8 años que lleva al frente del gobierno de la ciudad la socialista Patricia Cavada".

"Al 2022 se le resumir como el año de la mala gestión. Vemos como el gobierno municipal ha vuelto a mostrarse incapaz de cumplir las expectativas depositadas en el mismo. A Patricia Cavada y su equipo, los isleños ya le han dado 8 oportunidades de cumplir su programa electoral. 8 años del PSOE al frente del Ayuntamiento que no han servido para que La Isla despegase. Muy a nuestro pesar no podemos sino concluir que, en estos 8 años de Cavada, La Isla no ha avanzado, mas bien, permanece estancada en 2015. El único proyecto concluido fue iniciado por un gobierno del PP, la rehabilitación de nuestro Ayuntamiento, un edificio que es un orgullo para todos los que amamos y queremos lo mejor para San Fernando", señaló.

Por lo demás, ha afirmado De Alba, "el 2022 nos ha dado muy pocas alegrías, muchos sobresaltos y la confirmación de que, más que nunca, La Isla demanda un cambio al frente de su gobierno".

Para el PP, este año ha sido el de los "escándalos" ligados al equipo de gobierno, el de "la parálisis y los incumplimientos municipales".

Cultura

Para los populares, la cultura es sin duda "una de las grandes damnificadas" de este gobierno compartido entre PSOE y Cs.

"La actividad cultural que siempre ha sido una característica de La Isla, reconocida en toda la provincia, ha menguado hasta casi desaparecer sin que este gobierno haya levantado un dedo para impedirlo", dice el PP.

"Prueba de la 'estima' que Cavada le tiene a la cultura local y sus protagonistas es que el gobierno ni propone ni asume lo que se le presenta. Ejemplo de ello, las propuestas del PP para retomar los premios literarios Luis Berenguer o un certamen escultórico en honor del artista Alfonso Berraquero. Pero, es que además, Cavada convive con los incumplimientos de su propio programa electoral. Ni rastro de los premios Camarón -los Goya del Flamenco, como los llamó la alcaldesa socialista en campaña- o del planetario, la vía cultural que iba a ser la calle Real, en la que mantiene abandonada la Casa de la Cruz Roja, y desamparada la Casa Lazaga", insisten.

Tampoco -recuerda- se sabe nada del auditorio en el que iba a reconvertir el antiguo Cine Alameda. "Año tras año lo daba por hecho, pero, ahí está, formando parte de ese catálogo de edificios en desuso de nuestra calle Real", apostilla la formación.

"A todo esto debemos sumar el cierre de la Casa de la Cultura de la calle Gravina, la situación de semiclandestinidad de la que fuera sede del Museo Histórico Municipal -desalojado por la propia Cavada para alojar allí su despacho- o la falta de personal en las bibliotecas que impiden, entre otras cuestiones, que el préstamo de libros se efectúe con normalidad", prosigue De Alba.

Educación

En materia educativa, es donde "con más rigor" se puede suspender a Patricia Cavada, según los populares. "Pese a sus escasas competencias en esta materia, la alcaldesa socialista ha demostrado que se le da mejor saltarse sus compromisos que hacer la tarea".

Insiste el PP en que Cavada se negó a que el Conservatorio de Música Chelista Ruiz Casaux tuviese unas instalaciones propias. "Conjuntamente con la comunidad educativa propusimos ubicar este centro de estudios en la Casa de la Cultura, a lo que la socialista se negó en redondo. Un cero. Otro suspenso se lleva la alcaldesa y nuevamente candidata del PSOE, en idiomas. Los alumnos y profesorado de la EOI siguen esperando que cumpla lo firmado allá por 2015: el traslado de las instalaciones a un espacio no compartido", denuncia una vez más la formación.

A esto suma la falta de mantenimiento que a juicio del PP sufren los colegios. "El ejemplo más evidente lo ilustra el colegio San Ignacio, gran damnificado del gobierno de manos caídas de Cavada. Por cierto, falta de mantenimiento y falta de porteros. Otro punto negativo para Cavada. Lo del gran aulario del Parque merece un capítulo aparte", dice De Alba.

Urbanismo

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Fernando centra sus críticas en la "gestión enrevesada, oscura y retorcida" del Urbanismo que ha deparado incluso un cambio al frente de la delegación.

"Recuerden que la socialista Claudia Márquez, a la que Cavada mantiene inexplicablemente aún en su equipo, ha brillado con luz propia este año. Desde la extraña denuncia a los trabajadores de Esisa que luego se demostró como carente de toda veracidad; al asunto de su casa en el que sigue inmersa. Las normas -recuerda De Alba- están para ser cumplidas por toda la ciudadanía, sin excepción, seas socialista o no, seas concejal de Urbanismo o un honrado trabajador".

Además, lamentan, "no hay obra que inicie en San Fernando este gobierno de PSOE y Cs que no cause problemas, cueste más dinero del presupuestado o se demore más allá de los plazos establecidos". Y cita como ejemplos la plaza del Rey, Mariana de Pineda, Sánchez Cerquero, Héroes del Baleares y La Magdalena, "la gran obra del mandato paralizada por la excusa de unas catas mal hechas".

"Para lo único que la señora alcaldesa se dio prisa fue en solicitar a Costas la demolición de las casetas de La Casería para hacer un paseo marítimo. Lamentablemente los isleños nos hemos quedado sin casetas, sin el alma de La Casería, y sin paseo".

Participación, accesibilidad, inversiones...

De Alba ha criticado también la absoluta ausencia "del que fuera el santo y seña de Cavada", la participación y ha recordado que no se han convocado ni una sola vez a lo largo de este año las comisiones municipales de Empleo, Servicios Sociales, Tráfico o Deportes.

También ha aludido a los importantes problemas de accesibilidad que San Fernando sigue presentando y que, a su juicio, constituyen "un parámetro fundamental para medir la sociedad y su administración" por el tratamiento que dispensan a las personas más vulnerables. En este sentido ha vuelto a aludir a un ejemplo concreto, el caso del matrimonio de Antonio y Carmen que ya han denunciado en varias ocasiones "y que en poco tiempo no podrán ni salir de su casa".

Las críticas del PP se extienden también a la gestión económica para recordar una vez más la incapacidad del ejecutivo municipal de ejecutar sus propios presupuestos. "A 30 de septiembre este gobierno tenía sin ejecutar más de 70 millones de euros de los casi 133 millones de euros de los que dispone para gastos e inversiones en 2022. El nivel de ejecución solo alcanza un 48 por ciento del total", ha afirmado.