El PP de San Fernando denuncia el "tic dictatorial" de Cavada al suspender la convocatoria de los plenos

El Partido Popular (PP) isleño ha vuelto a manifestar su malestar ante la supresión de los plenos municipales durante el estado de alarma. Tanto que ha llegado a afirmar que "la democracia está siendo secuestrada en San Fernando por el gobierno de la socialista Patricia Cavada y de sus socios de Ciudadanos".

El PP considera "increíble" que se haya suspendido también el pleno del mes de abril. "El bipartito PSOE-Cs hurta de nuevo a los isleños la capacidad de controlar la acción del gobierno, de conocer en qué se está gastando el dinero público, qué es lo que se está haciendo desde el Ayuntamiento y cuáles son las acciones de futuro que hay que comenzar a poner en marcha para ayudar a los que peor lo están pasando e impulsar la economía de La Isla", ha afirmado.

Para los populares, no hay razón para suprimir las sesiones plenarias, que podrían realizarse por medios telemáticos. "Cavada no convoca al Pleno municipal porque no quiere, y con ello está conculcando la Ley de Régimen Local", denuncia. "Ejemplo de ello es que el Congreso, el Senado, los parlamentos regionales, las diputaciones y ayuntamientos de toda España no han cerrado sus órganos de gobierno parapetándose en el Covid-19".

El pasado 31 de marzo, recuerda el PP, el Gobierno de España aprobó un decreto-ley para permitir que los Ayuntamientos convocasen y celebrasen plenos de forma telemática por la crisis del coronavirus, con el fin de garantizar su funcionamiento democrático y que pudiesen, así, adoptar acuerdos por medios electrónicos. "Por tanto, los plenos municipales hay que celebrarlos, bien presencialmente o de manera telemática. Impedir que haya plenos pese a conocer la obligatoriedad de convocarlos, como es el caso de la alcaldesa del PSOE, podría se constitutivo de un delito de prevaricación, y es la consulta que, desde el PP isleño, hemos trasladado al gabinete jurídico del partido y, en su caso, iniciar las acciones pertinentes".

"Es absolutamente lamentable y reprochable la actitud dictatorial que ha desvelado Patricia Cavada con actitudes como ésta. Hace dos días la dirigente socialista pedía a la oposición consenso y la creación de un grupo de trabajo para abordar soluciones conjuntas a la pandemia y ahora se descuelga con la negativa a celebrar el pleno de abril, pese a asegurar que puede convocarlo”, denuncia el PP.

"Los ciudadanos estamos confinados, pero la que no puede estar encerrada en un cajón es la democracia y sus instituciones públicas", subraya el comunicado del Partido Popular isleño.

La situación que vive San Fernando es, insiste, "totalmente anómala en el ámbito de la Bahía". "Mientras el resto de localidades -caso de Cádiz, Chiclana o El Puerto- continúan con su día a día mediante la utilización de las nuevas tecnologías, en San Fernando, su gobierno del PSOE, opta por dar cerrojazo a los órganos de consulta y decisión sumiendo a la vida pública en la más absoluta oscuridad".

"Si el de Cavada nunca se ha destacado por la transparencia en la gestión, ahora demuestra un tic dictatorial peligroso para los intereses generales. Es necesario que la gestión que desarrolla el ejecutivo socialista sea controlado por la oposición. Lo primero que tiene que volver a la normalidad es el gobierno de San Fernando. No puede parapetarse Cavada en el desconocimiento de la Ley o en la falta de medios tecnológicos para emular a decenas de ayuntamientos de toda España y continuar así con la actividad democrática. No podemos gastarnos dinero público en aplicaciones para hacer gimnasia en casa y no disponer de fondos para celebrar, llegado el caso, de forma telemática un pleno municipal. Hay fondos para ello, lo que no hay es ningún interés por parte del PSOE”, lamenta el Partido Popular.