El PP de San Fernando critica la "falta de voluntad política" de Cavada para paralizar el derribo de las casetas de La Casería

"No se ha molestado en hablar en Madrid, en hacer escritos a Madrid, en llevarse a los portavoces ni a los vecinos para que la ministra viera que La Casería no tenía que tocarse". El Partido Popular (PP) de San Fernando vuelve a señalar a la alcaldesa, Patricia Cavada, como la responsable de la desaparición del asentamiento de la playa de La Casería. El presidente local de la formación, José Loaiza, defiende que su conservación es una cuestión de "voluntad política" que no ha desplegado la regidora.

El líder popular ha realizado esta mañana estas declaraciones en la playa de La Casería, junto a las casetas, sobre las que se mantiene la amenaza de derribo, dado el avance del procedimiento iniciado por la Demarcación de Costas. "Se hará con nocturnidad y alevosía, como hace las cosas el PSOE. Vendrán un día y empezarán a derribar. Me imagino que los caseteros están avisados de que tienen que desalojar", ha lamentado.

La no contestación del Ministerio de Transición Ecológica y de la Dirección General de Costas a la petición de informe de la Junta para completar el expediente de la declaración de interés público, con la que se pretende conservar este espacio, confirma, a juicio de Loaiza, que "Cavada se ha salido con la suya, ha conseguido lo que quería: tirar el poblado de La Casería". Para el dirigente del PP es evidente que la regidora propuso la transformación de esta zona del litoral. "Lo ha movido en el Ministerio y después ha hecho su película para decir que no es responsable, porque muchos isleños no querían que se tirara. Con la complicidad del Ministerio, de la alcaldesa, San Fernando se queda sin La Casería", abunda.

Las casetas de la playa tienen "los días contados". Con la entrada de las máquinas y el derribo de estas estructuras se perderá, critica "lo que para San Fernando ha sido un reclamo y es algo tradicional". La zona necesita una mejora, una adaptación e incluso una dotación de servicios para un poblado de estas características con establecimientos hosteleros y cuartos de aperos para la pesca tradicional, defiende, "pero se tenía que haber quedado".

"No hace mucho se grabó una película, la gente se fotografía, viene mucha gente a comer por el sitio donde está. Perdemos un atractivo, nuestra identidad", asume el presidente local del PP. "Ahora empezará a echar la culpa a diestro y siniestro: que la Junta no ha hecho informe, que el Ministerio no le ha hecho caso, cuando su voluntad política era tirar esto y lo ha conseguido", ha finalizado.