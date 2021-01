El PP asegura que el Gobierno descarta reubicar el campo de tiro de Camposoto

Defensa no contempla ni la reubicación del campo de tiro en el interior del acuartelamiento de Camposoto ni la liberación del kilómetro de playa que todavía sigue en manos militares. Así lo ha asegurado la diputada del PP por Cádiz, María José García-Pelayo, al echar mano a las respuestas del Gobierno a las preguntas parlamentarias realizadas por su grupo en este sentido.

Para la parlamentaria y para el presidente local de la formación, José Loaiza, la contestación no solo confirma el escaso interés del ejecutivo de Pedro Sánchez por La Isla sino que deja también en evidencia a su alcaldesa, Patricia Cavada, que en el pasado mes de septiembre afirmaba que se habían reanudado las negociaciones con Defensa. "O la alcaldesa miente o le dan una coba tremenda en Madrid", afirma García-Pelayo al constatar que no hay intención alguna de reubicar el campo de prácticas de tiro que se emplaza junto a la playa de Camposoto por mucho que el Ayuntamiento isleño lo pretenda.

La respuesta que el Gobierno ha dado al grupo parlamentario popular no difiere mucho de la que durante décadas se lleva escuchando en San Fernando: son terrenos afectos a la defensa nacional y, por tanto, se consideran imprescindibles.

La enmienda a los PGE para rehabilitar el Puente Zuazo también se ha rechazado

Desde el PP se ha recordado además la compensación económica que se ha solicitado en los Presupuestos Generales del Estado para municipios como San Fernando, que se ven especialmente afectados por servidumbre militar. Tanto Loaiza como García-Pelayo han lamentado que en el caso isleño dicha propuesta hubiese caído en saco roto y han recriminado a Cavada su "sumisión" ante el ejecutivo de Sánchez-Iglesias.

La rehabilitación del Puente Zuazo, pendiente desde hace una década, ha sido otra de las asignaturas pendientes del Gobierno central que ha abordado el PP para recordar que, no solo no figuraba entre las inversiones previstas, sino que el PSOE ha votado en contra de la enmienda presupuestaria planteada por los populares para afrontar esta actuación.

Respecto a la situación de la playa de La Casería y los planes de Costas para acabar con las ocupaciones que existen en la zona de dominio público, María José García-Pelayo ha anunciado que el PP ha presentado una iniciativa en el Congreso para que la zona pueda ser declarada de Interés General, un trámite que el Ayuntamiento ya ha emprendido con la intención de salvar las construcciones existentes. "Aunque no he tenido que esperar la respuesta ya que Costas ha anunciado hace unas semanas que no va a paralizar los expedientes de derribo", ha advertido.