Ozuna suspende su concierto en San Fernando

Ozuna no actuará en San Fernando. El concierto que estaba previsto celebrarse el próximo 12 de julio en el estadio de Bahía Sur se ha cancelado, según ha informado la productora Be the flow events.

Desde la organización se alega a "motivos logísticos ajenos" para justificar la decisión de suspender el espectáculo, que de celebrarse habría coincidido con el viernes de la Feria del Carmen y de la Sal.

Se trata -apostilla la productora- de "una decisión que desafortunadamente tenemos que tomar a pesar de todos los esfuerzos que se han realizado desde la organización para evitarlo".

Be the flow events ha anunciado también la devolución de las entradas y ha pedido disculpas por los inconvenientes que ocasiona la cancelación del concierto de Ozuna.

El pasado 18 de junio, la productora anunció ya una rebaja en el precio de las entradas del concierto. que llegaron a bajar -las de grada frontal- hasta los 16 euros.

El concierto de Ozuna se presentó el pasado 4 de abril en una rueda de prensa organizada por el Ayuntamiento con Be the flow events, donde la alcaldesa, Patricia Cavada, llegó a referirse al espectáculo como el gran concierto del verano en La Isla.

El anunció desató cierta polémica por las letras "machistas y denigrantes" de las canciones de Ozuna, como recordó en ese momento el PP.