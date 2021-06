El Museo Camarón se inaugurará el día 2 de julio en San Fernando

El centro de interpretación dedicado a Camarón de la Isla que se ha construido en San Fernando ya tiene fecha de inauguración: será el próximo viernes 2 de julio, coincidiendo con un nuevo aniversario de la muerte del conocido cantaor, de la que se cumplen 29 años en 2021.

Esta jornada del 2 de julio ha adquirido una especial relevancia desde que en 2017, al cumplirse los 25 años sin Camarón, el Ayuntamiento isleño apostara por recordar al artista con distintas actuaciones y citas flamencas, que desde entonces -incluso el año pasado, con todas las limitaciones a las que obliga la pandemia- se han venido celebrando.

De ahí que la alcaldesa, Patricia Cavada, haya apostado por inaugurar el Museo Camarón en un día tan señalado para los isleños y para los aficionados a Camarón y al flamenco.

La inauguración consistirá en un acto institucional que contará con la presencia de distintas autoridades -aún no confirmadas- y que se desarrollará en la tarde del próximo viernes.

Al público, el centro de intepretación abrirá de manera gratuita a partir del 6 de junio, aunque será necesario previamente concertar cita para respetar los límites de aforo y garantizar el cumplimiento de las normas Covid.

Las obras del Museo Camarón, construido junto a la Venta de Vargas, han costado unos 4 millones de euros que se han financiado en su mayor parte (3,3 millones) a través de la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) gracias al convenio que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento isleño firmaron en octubre de 2017.

Fue en enero de 2019 cuando se colocó la primera piedra para dar comienzo a los trabajos, que culminaron a finales del pasado verano. De hecho, se llegó a hablar incluso de su apertura con motivo del Día Internacional del Flamenco. La evolución de la pandemia y la necesidad de tramitar los contratos necesarios para asegurar la gestión de este equipamiento cultural de cara al futuro han postergado su apertura hasta ahora.

No ha faltado la polémica en el proyecto del Museo Camarón ya que, cuando el Ayuntamiento isleño empezó a plantearse su apertura, la familia del artista, en su calidad de heredera del legado del cantaor, anunció la puesta en marcha de acciones legales contra el Consistorio por hacer uso de los derechos de imagen y del uso de la marca sin su autorización al considerar que el convenio suscrito en 2014 no daba cobertura a la puesta en funcionamiento del centro de interpretación. El tema, tras aquellas sonadas declaraciones, quedó en manos de los abogados de ambas partes y hasta el momento no han trascendido más novedades.