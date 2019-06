La Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática, Social y Política de San Fernando (Amede) ha localizado a más de 100 sujetos en las labores de exhumación de represaliados por el franquismo que realiza en el cementario de San Fernando. Los trabajos arqueológicos y antropológicos se centran desde hace unos meses en el sector B, a la espera de la licitación por parte del Ayuntamiento del estudio geotécnico para la estabilización del terreno en el sector A.

En este sector A, en concreto en la fosa 1, se exhumaron restos óseos de 38 personas, y en la fosa 2 estaba pendiente la recuperación de 9 cuerpos localizados, que por la inestabilidad de la cercana manzana de nichos no pueden tocarse hasta la mencionada intervención municipal. La larga espera para la puesta en marcha de este procedimiento ha recibido no en pocas ocasiones las criticas de la entidad. Amede habla de "abandono institucional" por dos de las tres administraciones implicadas en el proyecto: la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, del que no consiguen "respuesta a los acuerdos logrados con el concejal de presidencia y responsable de memoria histórica del equipo de gobierno en funciones, Conrado Rodríguez.

Además del estudio geotécnico, al Consistorio se le ha solicitado un nuevo emplazamiento para el trabajo de laboratorio, puesto que "los espacios concedidos en la actualidad no ofrecen ya las condiciones necesarias para el buen desempeño de estas tareas". Frente a eso, la asociación recuerda que Diputación anunció en abril la firma de un nuevo convenio para la continuidad de los trabajos del sector B.

Cerca de medio centenar de cuerpos se han exhumado ya de este sector B del camposanto isleño. En marzo se habían sacado restos de 22 personas y estaban a punto de recuperarse los huesos de 9 más, por lo que el avance de los trabajos es notable. Si ese mes se tenía localizados a 78 sujetos, esa cifra ha crecido a un centenar. Según se constata por el patrón de enterramiento, los signos de muerte violenta y otras evidencias se corresponden con represaliados por el franquismo. Es el dictamen del antropólogo forense del equipo técnico, Juan Manuel Guijo Mauri.

Los hallazgos en una de las fosas comunes del sector B, donde ya se trabaja a una profundidad de 3 metros, han llevado a los responsables de la intervención a plantearse la posibilidad de estar ante una fosa de los primeros meses de la sublevación de 1936, sin poder de momento datar con exactitud la fecha de estos enterramientos.

Mientras estos trabajos avanzan, Amede dará en los próximos días un nuevo paso: la recogida de las muestras de ADN de aquellos familiares "interesados en recuperar los restos óseos y posibles pertenencias asociadas de sus parientes asesinados con motivo del golpe militar y que puedan hallarse en algunas de las fosas del cementerio". Estas muestras se unirán a las ya obtenidas de los familiares de más edad y a las de muchas personas de fuera de la ciudad contactadas por la entidad y que remitieron sus muestras a los laboratorios Genyo de Granada.