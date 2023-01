María José Carral y su 'The Guitar Bag': Bolsos rockeros con alma isleña

María José está cumpliendo un sueño: diseña bolsos con elementos rockeros, especialmente con correas de guitarras eléctricas, un distintivo muy personal que nace de su amor por este estilo musical al que no pudo dedicarse en su momento por el rechazo de su familia. "Quería tocar la guitarra eléctrica pero no era común en esa época, y mis padres preferían que yo aprendiera violín o piano", cuenta esta isleña que lleva más de media vida afincada en Italia y que intenta hacer grande la empresa que recién ha creado, The Guitar Bag.

Artistas como la cantante Laura Pausini o la bajista Victoria De Angelis han dado visibilidad a la firma en sus redes sociales o en apariciones sacando su complemento y le han ayudado, pero por delante tiene mucho camino. "Empecé como dos años antes del covid, poco a poco. Pero he pasado de gastar poco en el proyecto a gastar mucho", comenta entre risas para mostrar la apuesta que ha hecho y de la que está convencida.

"Tiene ahora un valor de marca, pero voy a trabajar para hacerla crecer", deja claro María José Carral San Laureano sobre el potencial de The Guitar Bag. El respaldo de cinco inversores le ha permitido pasar de una iniciativa puramente artesanal a crear una empresa, que cuenta con agentes, director comercial y personas que se ocupa de la comunicación (en el sentido amplio, incluyendo el trabajo de redes social). "Somos un equipo", destaca.

María José estudió el COU –último año del actual Bachillerato– en Italia en el Liceo Español Cervantes de Roma e hizo la Selectividad para entrar después en Bellas Artes. "Mientras estudiaba trabajaba en otras cosas y empecé a organizar eventos infantiles", explica. "Se me fue de las manos", comenta sobre una actividad a la que ha dedicado su vida profesional y que la ha hecho muy conocida en el sector en la capital italiana, y de la que ha sacado algunos contactos de personas famosas.

Ahora ya no es animadora, pero continúa como organizadora, "quizás un evento al mes", calcula, entre los últimos para la hija de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; o para el ex futbolista y entrenador Daniele De Rossi.

La pandemia la dejó sin trabajo cuando este tipo de actividades se prohibieron y fue entonces cuando dio el paso para dedicarse seriamente a "este sueño sin realizar". Tan implicaba estaba que partiendo del enganche de las guitarras eléctricas para poner la correa ideó un botón modificándolo con el que poder ajustarlas a los bolsos. "Una fábrica me lo produjo y conseguí la patente", señala esta diseñadora de bolsos y correas rockeros. "Cuando joven me compraba las correa y las pegaba o cosía a mis bolsos", menciona para mostrar que este interés viene de lejos. No en vano lleva unos 32 años en Italia.

"Estoy luchando mucho y he conseguido muchas cosas partiendo de cero sin ayuda de nadie. En Italia la moda se mueve mucho por quién conoces, por los contactos que tengas. He estado en la Feria Internacional de Berlín, en Alta Roma. He conseguido salir en medios como Vanity Fair, Il Messaggero, La Reppublica, El Mundo, Divinity o Canal Sur. Ahora voy a la Feria de Moda de Milán, la más importante en Italia", resume.

The Guitar Bag está presente con sus diseños en bastantes tiendas de Roma, "las más importante", pero "todo es muy difícil" para un proyecto tan personal, "doy pasitos poco a poco para seguir creciendo". "El mundo de la moda en Italia es contacto", insiste. A pesar de las complicaciones, María José defiende su idea "innovadora", un plus que le da además esa patente mencionada, y se apoya en que es reconocida por su trabajo como organizadora de eventos infantiles.

Por el momento no se plantea el salto al mercado español con sus bolsos. "Me encantaría pero el mercado español es distinto. Este es un producto con un precio elevado porque es un proceso costoso", apunta. Se utiliza como materia prima una piel curtida "a posta" para sus diseños. "Es una piel muy opaca como la de las bolsas de motos", describe. A eso se suma el strap button (el botón de las guitarras eléctricas) modificado que se fabrica especialmente para estos bolsos y la abertura de metal característica. "No tendría futuro allí al menos hasta que no consiga que la marca sea internacional o si consigo bajar los precios", aclara.

Otro sueño se abre paso en la mete de María José Carral: volver a casa. Sería a Cádiz donde tiene una casa pequeña a la que se escapa cada vez que puede. "A darme mis paseítos y almorzar en la Caleta", se imagina.