Marea Blanca continúa con sus movilizaciones en el hospital de San Carlos este miércoles

Marea Blanca continúa este miércoles con las movilizaciones en el Hospital de San Carlos ante "la falta de compromisos". Ni cafetería, ni máquinas expendedoras, ni instalación de fuentes de agua potable en el interior, apunta el colectivo.

"No es de recibo que, especialmente en estos momentos en que sufrimos una ola de calor, no hayafuentes de agua, en las que usuarios, pacientes y profesionales puedan beber al menos. Actuar en estesentido no precisa de plazos legales, tan solo de la voluntad y decisión de la dirección gerencia delhospital Puerta del Mar, exponen en un comunicado.

Sobre la cafetería y los plazos legales que puedan existir para licitar y adjudicar el servicio de restauración, Marea Blanca exige "transparencia, conocer si se va hacer por un procedimiento extraordinario de carácterurgente e información del plazo mínimo para dictar resolución". A su juicio, con la justificación de los plazos administrativos no hay "compromisos serios", y por tanto se deja pasar el tiempo y se ignora "como es habitual al hospital de San Carlos y a sus usuarios y usuarias".

El colectivo deja claro que van a intensificar sus denuncias y los actos para que haya "un desarrollo expansivo de la cartera de servicios de San Carlos, de manera que se convierta en el hospital que reivindicamos cuando se produjo su transferencia".

Por eso, mantiene la movilización prevista este miércoles a las 11.00 horas. Eso sí, recomiendan que no acudan las personas mayores con enfermedades crónicas o una salud frágil y piden a quienes quieran acudir que cumplan con una hidratación adecuada y que porten gorras o sombreros para protegerse del sol. La intención es que las intervenciones durante esta protesta se reduzcan en tiempo.