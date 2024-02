Marea Blanca convoca una concentración en hospital de San Carlos para el próximo martes

El colectivo Marea Blanca de La Isla, que a principios de la semana se reunió con la alcaldesa, Patricia Cavada, ha convocado una concentración para el próximo martes 5 a las 11.00 horas para denunciar "que la sanidad pública está sufriendo un proceso de privatización que conlleva a su degradación e ineficiencia con consecuencias importantes en el estado de salud de la población". La protesta se llevará a cabo en la puerta del hospital de San Carlos.

El colectivo demanda una mejora sustancial tanto en la atención primaria de la localidad como en la hospitalaria. En primer lugar, insiste en que San Fernando es "deficitario" en lo que a centros de salud se refiere y asegura que "la larga espera para que se termine e inaugure el centro de salud de Camposoto no debe concluir en un simple desdoble donde buena parte de su personal facultativo deje de prestar servicio en el Joaquín Pece (La Ardila) para hacerlo en las nuevas instalaciones". "Exigimos plantilla y que se reestructuren las áreas de adscripción, no se puede vestir a un santo desvistiendo otro", señala Marea Blanca, que demanda también la puesta en marcha de un nuevo centro de salud para la zona de La Casería.

Por otra parte, señala igualmente que el servicio de UVI móvil "es claramente deficitario, con sólo un dispositivo para una ciudad de cerca de 100.000 habitantes, motivo por el que frecuentemente debe ser auxiliado por los de Puerto Real y Cádiz".

Y asegura que el hospital de San Carlos "no termina de despegar como hospital de referencia para esta población". Incluso afirma que ha retrocedido en su atención hospitalaria "con un descenso de ingresos de entre el 20 y el 25%, no consecuente con el nivel de afluencia, ya que es resultado de cerrar camas".

"Se dice de él por parte del SAS que forma parte de un complejo hospitalario junto con el Hospital Puerta del Mar. En realidad es un centro subsidiario de un hospital centralizado que deriva a estas dependencias algunos servicios. No se tiene, por lo tanto, una verdadera conciencia de corresponsabilidad o de diálogo con sus profesionales, o de sensibilidad ante las peticiones de los ciudadanos", lamenta Marea Blanca, que alude al "ejemplo palpable" del servicio de cafetería, que lleva cerrado desde junio del año pasado.

Otro ejemplo, añade, es "la tremenda laguna que se forma en el aparcamiento trasero cuando llueve, mezcla de tierra y gravilla, sin señalización, ni aprovechamiento adecuado de su espacio". "¿Tan costoso resulta aplicar una capa de asfalto y un poco de pintura? Estas situaciones nos sirven como muestra de la situación actual del centro y del interés por él de las autoridades del SAS", dice el colectivo.

Señala también Marea Blanca a la reunión celebrada recientemente en la que el subdirector Económico-Administrativo y de Servicios Generales del Hospital Puerta del Mar, Daniel Manzorro, "marca una dirección clara de vaciar San Carlos de personal de mantenimiento estatutario, determinando que dos plazas actualmente ubicadas en San Carlos pasen a ser trasladadas a Cádiz capital de manera obligada".

"Con esto va cerrando el círculo, ya que previamente fueron suprimidas otras plazas. El resultado, no es muy aventurado decir, que será sumir en la precariedad el mantenimiento de las instalaciones y en todo caso, externalizar servicios que nunca podrán suplir plenamente al trabajo especializado del personal estatutario y que podrá tener un impacto directo en la calidad de los servicios prestados", denuncia.

"Queremos una cartera de servicios básicas en San Carlos"

Marea Blanca demanda para el hospital de San Carlos "una cartera de servicios básica y dónde en Urgencias se pueda atender una urgencia pediátrica, traumatológica, neurológica, etc...". "Podríamos decir que queremos una atención integral y básica al igual que otras poblaciones que disponen de un equipamiento hospitalario", insiste en un comunicado.

"Es paradójico que un paciente acuda a San Carlos por una urgencia oftalmológica y que lo deriven en consulta al HUPM para una vez allí enviarlo nuevamente a San Carlos. Es importante recalcar que la medicina actual defiende como lo óptimo trasladar recursos y no pacientes. Aquí lo hacemos a la inversa y además innecesariamente, ya que simplemente habría que cambiar los circuitos: los recursos están disponibles. Igualmente sucede con la pediatría, y en ocasiones las familias no lo entienden y pueden creer que es por ineficacia en la gestión de San Carlos, cuando la realidad es que no tiene su personal más elección que cumplir lo que se les impone", prosigue.

Insiste también la infrautilización de recursos como la cámara hiperbárica de San Carlos, que recientemente fue objeto de una mesa redonda convocada también por esta plataforma.

"Creemos firmemente que San Carlos puede ofrecer mucho, no sólo a la población de San Fernando, sino a un ámbito más amplio, volviendo a funcionar como lo que fue: un hospital con sus instalaciones en funcionamiento al 100%, siendo asimismo, público al 100%", sostiene.