Laura Lobo, pregonera del Carnaval de San Fernando: "Quiero hacer un pregón para valorar la tierra"

Laura Lobo acaba de aterrizar hace escasas horas proveniente de Israel. Su trabajo la llevará a partir del domingo a Londres. Son los gajes del oficio, el de periodista que trabaja en internacional para los informativos de Telemadrid. Esta gala de Carnaval (19.00 horas), con la que La Isla anuncia la fiesta, es una oportunidad de oro de afianzar los vínculos con la tierra.

-¿Qué sensaciones tiene? ¿Qué pensó cuando la llamaron?

-El titular es que tengo la emoción que me sale por las pestañas. No me lo esperaba para nada, y es una sorpresa muy bonita, ser pregonera en tu tierra, después de tantos años fuera, ¡ya quisiera poder vivir allí!. Es ver que hay un cordón umbilical que no se termina de romper. Estoy muy contenta y emocionada.

-¿Cómo lo afronta?

-Lo afronto con muchos nervios. Es un momento profesional de muchos viajes. Ayer llegué de Israel [por el miércoles] y el domingo de Carnaval me voy para Londres. Se me van a caer los papelillos del bolsillo por el pasillo del avión. Me hizo tanta ilusión que pensé "no sé cómo pero lo hago". He estado sentada delante del Muro de las Lamentaciones y gestionando cosas del pregón. Pensaba "¡que me salga bien, que esto sea santo y me salga bien, que tengo muy poquito tiempo!".

-Pero, ¿le sirve estar acostumbrada a estar delante de la cámara?

-Pues, estoy nerviosa, porque, aunque siempre he estado delante de la cámara en mi trabajo, ahora me pongo delante de mi ciudad, delante de mi familia, de mis amigas de toda la vida, de mis compañeras de colegio. A muchas hace tiempo que no las veo, aunque por redes sociales tengo contacto. Eso me impone. El pregón me impone porque no quiero defraudar y porque quiero hacer algo original, que salga bien, y me voy a arriesgar con cosas que no suelo hacer en mi vida profesional.

-¿Ha hablado ya con Pepe el Caja sobre la gala?

-No he hablado todavía con él, porque no he estado por aquí. Como llegué anoche [por el miércoles], hoy estoy haciendo cosas sobre la marcha. Lo admiro, es simpático con unos reflejos extraordinarios, y ya que lo tenemos en La Isla hay que aprovecharlo.

-¿Y está preparada para la improvisación que puede implicar tener a Pepe el Caja de compañero?

-Pues... me santiguaré y que sea lo que dios quiera. Haremos lo que se pueda (se ríe a carcajadas).

-¿Qué le ha dicho su familia?

-Tengo una familia maravillosa, que no es nada madre de pantoja, como digo yo. Con 19 años empecé en la tele de San Fernando. Así que, como desde jovencita lo he estado haciendo a mis padres les pasará como a los tuyos que están acostumbrados a leerte en el diario, lo normalizan. Habrá gente que le sorprenda, pero ellos ya están acostumbrados. No le parece nada extraordinario, siempre han sido así. Pero curiosamente se han venido a Madrid a echarme una manita, porque sabían lo que simboliza para mí y me he dado cuenta que están emocionados.

-¿Qué tiene preparado para la noche del Sábado de Carnaval?

-Quiero hacer un pregón muy cañaílla, para valorar mucho la tierra y la gente que tenemos, que es mucha y buena. A veces se nos olvida. He tirado mucho de la tierra. Me hace muy mayor decir esto pero me emociona más todavía porque se cumplen 25 años de que me nombraran colombina mayor. Fue en el atrio del Ayuntamiento. Me presentó Manolo Casal que mientras yo subía decía "se quiere dedicar al periodismo, verás tú que me quita el puesto". Eso en la vida, es imposible (ríe). Me hace ilusión después de 25 años estar ahí por mi trabajo como periodista. Es el sueño de la niña que al final se ha cumplido.

-Emoción y recuerdos.

-Es una mezcla. De las salineras salieron dos de mis mejores amigas y una me va a acompañar como madre de pantoja. Como dice ella para aguantarme el bolso. Mi May se viene conmigo y me decía "qué de recuerdos vamos a revivir".