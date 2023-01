José María Santos Bonet, reelegido presidente de la asociación de vecinos de la barriada Bazán en San Fernando

José María Santos Bonet continuará al frente de la asociación de vecinos de la barriada Bazán. Las elecciones convocadas en el seno de la entidad vecinal han llegado a su término con solo una candidatura -la suya- presentada.

Le acompañarán en la junta directiva Inma Baro como vicepresidenta, Francisco José Herrera como vicepresidente contable, María Isabel López como secretaría, Ana María Díaz y Angelita González como vocales de la mujer e Isabel Berman como vocal. También Rubén Rodríguez como asesor.

"Hay muchos proyectos en marcha y reconsideramos nuestra decisión, visto que no había ninguna candidatura aparte de la nuestra. No podíamos abandonar nuestra asociación, por la que seguiremos luchando, para culminar el trabajo empezado y donde pondremos nuestras ganas e ilusiones por que la tan ansiada rehabilitación sea completa en todo el barrio, pero necesitamos la ayuda de todos, no solo con el acercamiento e inscripción como socios, si no con sus ideas, su colaboración y sus propuesta de actividades", ha afirmado Santos Bonet tras su reelección.

"La asociación no es el local social: es todo el barrio, el alumbrado, el alcantarillado, la limpieza, el mantenimiento de sus calles... Aquí nos tenéis para eso. No hace falta tener un bar, como muchos dicen o se dan de baja por no tenerlo. Para nosotros no es lo más importante, hay locales suficientes para todos los que quieran realizar actividades de recreo o pasatiempos. Para nosotros es más importante la labor social y parece que desde fuera se nos reconoce más que en nuestro propio barrio, ya que para muchas entidades somos ejemplo, no solo en nuestra ciudad, si no fuera de aquí", argumenta el presidente de la asociación de vecinos Bazán, que recuerda acciones como las ayudas que se ofrecen desde el programa de los CAPI de la Junta de Andalucía hasta la colaboración con el Ayuntamiento de San Fernando.