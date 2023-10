José Carlos Fernández Moreno, distinguido como Académico de Honor de San Romualdo

La Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes dio inicio al nuevo curso en la tarde del pasado martes con un acto que se celebró en las instalaciones municipales del centro de congresos Cortes de la Real Isla de León con el que la entidad abrió su ya habitual ciclo de conferencias y en el que aprovechó para hacer entrega de una distinción muy especial: el título de Académico de Honor, que recibió el que durante 12 años fuera su presidente, José Carlos Fernández Moreno.

La alcaldesa, Patricia Cavada, acompañada del actual presidente de la Academia, José Enrique de Benito Dorronzoro, hicieron entrega del correspondiente título tras la lectura del acta en la que se adoptó dicho acuerdo por parte de la junta directiva, que llevó a cabo su secretaria, Adelaida Bordés.

Por su parte, José Carlos Fernández Moreno tomó la palabra para agradecer la distinción y recordar su paso por la Academia de San Romualdo, desde su ingreso en 1994 y, especialmente, durante los años en los que estuvo al frente de la entidad como presidente para asegurar que su "ilusión" por trabajar por la cultura sigue intacta.

"A lo largo de los años nos vimos obligados a enfrentarnos a constantes penurias económicas, a carencias de infraestructuras -para no tener, no teníamos ni sede- a actitudes externas no siempre favorecedoras para la Academia. Nada de eso nubló mi alma ni mis ganas de trabajar, todo lo contrario. Los que me conocen saben de sobra que me encantan los retos y que no soy nada acomodaticio", afirmó el homenajeado que tildó de "heroica" la junta directiva que presidió por la escasez de recursos con la que contó. "Una junta que aportó trabajo, capacidad de gestión, generosidad y no pocas renuncias en el ámbito personal", afirmó.