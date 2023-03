Jesús Posada anuncia en San Fernando la Semana Santa "que nos acelera el pulso" con un pregón muy mariano y pastoreño

Con una musicalidad que evocaba a un soleado Domingo de Ramos, a una marcha alegre detrás de un paso de palio y con un texto cargado tanto vivencias personales y familiares como de referencias a nombres propios que tienen mucho que ver con esto de las cofradías y con su recorrido en ellas, Jesús Posada López ha anunciado desde el Teatro de las Cortes la llegada de una nueva Semana Santa a San Fernando.

Lo ha hecho además desde una simulada plaza de la Pastora que ha dado forma a la puesta en escena más original que ha acompañado a un Pregón de la Semana Santa isleña para recrear la puerta de la iglesia de sus devociones, que han servido de apoyo y ha dado cobijo a sus palabras.

Aunque Jesús Posada no solo ha hablado de la Semana Santa que viene. También ha aprovechado para anunciar lo que toca después en un año muy especial para la ciudad. Porque el Pregón con mayúsculas de la ciudad, que ha sido igualmente pródigo en referencias marianas, no se ha limitado a evocar la Pasión y Resurrección al modo isleño. El pregonero ha ido más allá en la misión que le encomienda el Consejo de Hermandades y Cofradías para recordar también que dentro de tan solo 188 días se celebrará en la ciudad un acontecimiento histórico como es la Magna del 30 de septiembre. Lo ha hecho además al final de su disertación, a modo de epílogo mariano, para hacer ver a La Isla cofrade que esto no se acaba, que esto solo está empezando.

El Pregón de Jesús Posada ha sido uno de esos pregones en los que predomina la primera persona y la experiencia personal, lo que le he permitido desnudar su corazón cofrade y abrir las puertas de su casa para contar al auditorio cómo es su Semana Santa y cómo la viven los suyos, sabedor de que esas escenas, esas vivencias en familia cada Domingo de Ramos o el día de la salida, se repiten luego en cada hogar cofrade y son similares a las que experimentan también a su modo muchos de los que han estado atentos a sus palabras en este gran día de las vísperas que es el Domingo de Pasión.

Ese mecanismo de extrapolación no solo lleva a que el auditorio se identifique y se sienta reconocido en esa experiencia sino que tiene además la virtud de convertir al Pregón en un relato sincero y de lo más sencillo. Y así ha sido.

"La Semana Santa que nos hace vibrar"

Ese ir de dentro hacia afuera, de la Semana Santa que se vive en casa hacia la que bulle esplendorosa por las calles y los barrios, se ha convertido en la clave principal de un Pregón que desde el primer momento ha profesado un particular credo cofrade para anunciar esa Semana Santa de siempre, "la nuestra, la que sentimos, la que nos hace parar el reloj, la que nos acelera el pulso, la que nos une, la que nos hace vibrar, la que nos hace llorar, la que nos enseñaron nuestros padres".

Con ese tono familiar y nostálgico, que ha sido capaz de retrotraer al auditorio a su niñez cofrade en más de una ocasión, el pregonero ha proclamado también sus grandes devociones para reconocer que su alma "se reparte entre el Lunes y el Martes", entre su "Ecce Homo prodigioso" y su "Huerto moreno y fiel", entre "el verde de mi Esperanza" y "el rojo de mi querer".

Incluso ha hecho un hueco especial en su Pregón para recordar un hecho histórico no demasiado conocido, cuando en 1958 la hermandad del Huerto invitó a la del Ecce Homo, que carecía de fondos para afrontar su primera salida procesional, a acompañarlos en el cortejo del Martes Santo, lo que le ha dado pie para hablar de las hermandades en las que viste la túnica. Esa dualidad cofrade entre Ecce Homo y Huerto ha sido, de hecho, una constante en su Pregón desde el principio hasta el final.

"El Dios de la sombra en la piedra"

Jesús Nazareno, "el Dios de la madrugada" y "el de la sombra en la piedra", ha sido la otra gran devoción familiar de la Semana Santa isleña a la que ha cantado de un modo especial el pregonero desde el atril, momento que ha dedicado especialmente a su madre, origen de sus amor por las cofradías y de la devoción al Regidor Perpetuo, que es la que le enseñó las cosas que había que saber, como ha apuntado.

Dos momentos personales que han marcado su trayectoria cofrade han tenido especial peso en el Pregón de Jesús Posada López: su paso por el Consejo de Hermandades y Cofradías en los años de la Magna de 2010 -a la que ha recordado en uno de los momentos más emotivos del pregón- y su vocación por la carga con la asociación Jóvenes Cargadores Cofrades. De esta última ha recordado en este canto sincero a la Semana Santa isleña "lo primero que aprendió" al meterse debajo de un paso: "Que el madero de una trabajadera y la oscuridad de las andas, debe servir siempre para acercarnos más a Dios y a su Santa Madre". Y el relato de su paso por la junta permanente le ha servido para brindar un emotivo homenaje al que durante tantos años fuera su presidente: Manuel Muñoz Jordán.

Gratitud, dedicatorias y nombres propios

No ha sido, ni mucho menos, la única alusión personal de un Pregón que ha dado comienzo con una especial dedicatoria al cielo dirigida a la memoria de José Moreno Fraile y Pepe Ribera. El pregonero, en un texto plagado de muestras de gratitud, ha llenado también el relato de esos nombres propios que importan: Javi Nieto, Alfonso Berraquero, José Miguel Petralanda...

Y especialmente emotivas han sido las alusiones a su familia, a sus padres, sus hermanos, sus dos hijos y a su mujer, a la que ha dedicado también unos versos en el comienzo de su disertación recordando que hace apenas 20 días se cumplieron 20 años de su matrimonio.

Su evocador recorrido por la Semana Santa isleña ha seguido también ese camino de los recuerdos y los sueños para ir de un día a otro, de una cofradía a otra, aparentemente sin el corsé de una estructura cerrada aunque dando también un protagonismo especial a los barrios de La Isla -La Ardila, La Casería, la Bazán, la Pastora...- para articular ese relato, lírico a menudo, en el que ha hablado de sus hermandades y de sus días grandes.

Colofón mariano

La profunda vocación mariana de Jesús Posada se ha hecho patente en la recta final de su Pregón de la Semana Santa, el gran epílogo en el que, valiéndose del vídeo y de la música como recurso, ha ido de la Soledad, la decana de las cofradías de penitencia que durante tantos años cargó con la JCC, a la Patrona, la Virgen del Carmen, para aludir a esa espera de 188 días que quedan para la Magna de septiembre y terminar encomendándose -y entregándose- a las titulares de sus hermandades de Ecce Homo y Huerto, Salud y Gracia y Esperanza.

Una puesta en escena muy pastoreña

Especial cuidado ha tenido también el pregonero de la Semana Santa, Jesús Posada, en la puesta en escena que ha servido para decorar el escenario principal de San Fernando -el del Teatro de las Cortes- en esta jornada de Domingo de Pasión. Una recreación de la plaza de la Pastora y de la puerta de la Iglesia que ha contado con la ayuda de la asociación de belenistas El Redentor ha ejercido de telón de fondo para el gran anuncio de la Pasión de este cofrade de Huerto y Ecce Homo.

El pregonero ha sido además presentado por su hermano Daniel, quien ha recordado su triple faceta familiar, cofrade y cargadora dibujando algunas anécdotas que han permitido realizar una fiel semblanza del encargado de anunciar la Semana Santa de 2023 en San Fernando.

La banda de la asociación cultural musical San José Artesano ha sido la encargada de acompañar el Pregón de la Semana Santa interpretando, además de la clásica Amarguras que da paso al pregonero, marchas como Mater Mea, todo un himno de la Semana Santa isleña.

El pregonero, además, se ha valido en momentos clave de la música para reforzar el mensaje, aunque no solo han sonado marchas como Triana sino también piezas de Vangelis, el Stabat Mater de Frisina o incluso la melodía del clásico tema What a wonderful world.

Entre las autoridades presentes en el acto han estado la alcaldesa, Patricia Cavada; el almirante de la Flota, Eugenio Díaz del Río; y el arcipreste de la ciudad, Gonzalo Núñez del Castillo; así como el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Manuel A. García López.