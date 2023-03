Jesús Posada López, pregonero de la Semana Santa de San Fernando 2023: "Creo que las hermandades tienen que reivindicarse"

Cofrade de cuna que reparte sus devociones entre las hermandades de Ecce Homo, Huerto, Nazareno y Carmen, cargador durante años de la JCC (Jóvenes Cargadores Cofrades), miembro también de la permanente del Consejo de Hermandades y Cofradías en dos mandatos, Jesús Posada López será el encargado de anunciar el próximo Domingo de Pasión –dentro tan solo de siete días– que una nueva Semana Santa llega a La Isla.

Está convencido de que su pregón, que define como "un canto a la Semana Santa muy mariano", va a sorprender porque se sale de lo que la gente espera de él. De hecho –confiesa– en un arrebato de inspiración durante el proceso de elaboración del texto, dejó a un lado todo lo que llevaba escrito y empezó de nuevo "con otra cosa totalmente distinta". Así son las cosas del gran Pregón de La Isla. Y, aunque como buen pregonero se guarda el secreto hasta que salga al atril del Teatro de las Cortes, advierte de un regreso al formato más clásico "aunque con algunos matices".

Hombre de tranquilas maneras y volcado con su familia, Jesús Posada reconoce que una de las cosas que más le gusta de ser pregonero es la ilusión que el nombramiento ha despertado entre los suyos: su mujer, sus dos hijos, sus hermanos, sus padres... "Solo por eso ya merece la pena esto", apunta.

Aunque, eso sí, dar forma a ese anuncio que tantas expectativas causa siempre en La Isla le ha hecho pasar más de un día de folios en blanco. Claro que también ha habido buenos momentos de inspiración, que conste. E infinidad de llamadas y muestras de aprecio entre las distintas hermandades porque su nombramiento como pregonero ha sido además uno de los que más consenso ha suscitado entre los cofrades.

"Tenemos una gran Semana Santa en San Fernando"

"Espero saber transmitir lo que siento por la Semana Santa", afirma al hablar del Domingo de Pasión. "Creo que en San Fernando tenemos una gran Semana Santa, la nuestra, la que hemos vivido de niños, la que nos acompaña. Es la Semana Santa que vivo y siento como mía", afirma.

Porque aunque ahora vive en Jerez, la de San Fernando –subraya– es su Semana Santa y la de sus hijos. De hecho, viste la túnica en Ecce Homo y Huerto. Y durante varios años lo hizo también durante la madrugada del Viernes Santo para acompañar a la imagen de Jesús Nazareno, otra de las grandes devociones de su familia: de su madre, de su hermano... De hecho, dejó de hacerlo cuando empezó a sacar el palio de la Esperanza con la JCC. Pero sigue siendo una noche muy especial para él, qué duda cabe.

De su paso por el Consejo de Hermandades se le recuerda como uno de los 'fontaneros' de la Magna de 2010, de esos hombres clave que durante los meses previos dedicaron horas y horas, reuniones y reuniones, a la coordinación de un ambicioso evento que hasta entonces jamás se había hecho en La Isla.

"La ciudad se volcó por completo con el proyecto de la Magna, por eso fue un éxito", recuerda. "La Magna de 2010 demostró que cediendo todo el mundo gana, ese fue el secreto, porque hubo infinidad de problemas de todo tipo que salieron al paso pero se consiguieron resolver con la colaboración de todos", apunta a modo de aviso para lo que toca ahora.

Porque su pregón, cosas de la cofradías, coincide también con otro año muy especial para San Fernando en el que se prepara una nueva Magna, la segunda de su historia. Esta vez para el mes de septiembre y mariana, centrada en las dolorosas y en las advocaciones de Gloria: un acontecimiento que evidentemente tendrá su hueco también en el pregón de la Semana Santa. No podía ser menos tratándose de una persona que además de cofrade se considera "muy mariana". "Eso lo heredé de mi abuela Joaquina", señala al reconocer que la Magna que viene ha conseguido "ilusionar" a la ciudad y a sus hermandades más allá de la Semana Santa y augura un verano "de lo más cofrade" y lleno de vivencias para las hermandades.

"Las hermandades juegan un papel fundamental en la Iglesia y con los jóvenes"

De su pregón, al que no para de dar retoques a medida que se acerca el Domingo de Pasión, adelanta que pretende ser un cántico a esa Semana Santa que tanto le define como cofrade y como isleño. "Lo he enfocado como un canto a la Semana Santa. Tenía muy claro que en el pregón debían estar presentes todas las hermandades, todas las advocaciones de la ciudad. Y, bueno, lo he hecho a mi manera, solo espero que llegue a la gente", explica con la modestia que le caracteriza.

Aunque el pregón, avisa, tiene también un propósito más allá de ese relato que dedica a la Semana de Pasión según la manera isleña y sus advocaciones y hermandades: "Creo que las hermandades se tienen que reivindicar dentro de la Iglesia. Hoy día juegan un papel fundamental. Y los jóvenes tienen la oportunidad de acercarse a la Iglesia a través de las hermandades. Hay parroquias que si no tuvieran hermandades tendrían muy difícil seguir. Y hay hermandades que hacen una labor muy muy buena dentro de la Iglesia", apunta al defender al colectivo. Eso sí, señala, las hermandades "tienen también que adaptarse a los tiempos".