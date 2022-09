IU insiste: no quiere el nombre de San Fernando para la ciudad y reclama una consulta entre los isleños

No es la primera vez que Izquierda Unida (IU) pone el debate sobre la mesa y, a las puertas de una nueva conmemoración del 24 de Septiembre, lo ha vuelto a hacer. La formación que coordina en la localidad Gonzalo Alías -proclamado ya también candidato para las elecciones municipales de 2023- no quiere que San Fernando siga llamándose San Fernando porque lleva ese nombre en honor a un Borbón -el rey Fernando VII- que abolió la Constitución de 1812. Propone recuperar la antigua denominación de La Isla de León, que en realidad no ha dejado de utilizarse en ningún momento.

IU, según Gonzalo Alías, está recogiendo firmas para impulsar dicha consulta ciudadana. Considera "una contradicción" celebrar los actos de la primera Constitución de España "manteniendo la denominación del rey que quiso borrarla de la existencia", afirma el coordinador y candidato.

Defiende que "fue en La Isla y no en San Fernando" donde sucedieron los hechos que dieron lugar al primer proceso constituyente de la Historia de España. "Queremos que esta vez sea la ciudadanía, mediante un proceso democrático de consulta municipal, quien traslade su opinión sobre la pertinencia o no de recuperar la oficialidad del nombre que nos puso en la capitalidad de la nación, en lugar de seguir rindiendo homenaje a quien traicionó el proceso constitucionalista que es motivo de nuestra festividad local", ha afirmado Gonzalo Alías a través de un comunicado.

Incluso asegura contar con el respaldo de historiadores y personas vinculadas a la defensa del patrimonio. "Seguimos sumando apoyos por parte de la ciudadanía para que esta consulta sea una realidad. El compromiso de Izquierda Unida con este tema es claro, y está vinculado al proyecto de democracia participativa que permita que La Isla siga siendo protagonista de momentos históricos, no solo en la defensa de su patrimonio, sino en la lucha por la creación de empleo y defensa de los derechos fundamentales de los sectores más perjudicados por la errática gestión de los últimos gobiernos municipales", sostiene.

La denominación de San Fernando para la ciudad llegó en 1813 cuando Fernando VII todavía era el rey al que llamaban El Deseado y fue, además, un honor concedido especialmente por Las Cortes para reconocer el heroico papel que había tenido la villa durante el largo asedio de la Guerra de la Independencia y al dar cabida a las primeras sesiones de los diputados, que posteriormente dieron lugar a la Constitución de La Pepa.

En la práctica coexisten pacíficamente y sin problemas ambas denominaciones, la histórica y la oficial: La Isla y San Fernando.

La propuesta de cambiar el nombre a San Fernando, además, no tiene nada de original. Hace 23 años, el propio PSOE de San Fernando se encargó de poner sobre la mesa el debate, que en aquellos tiempos dio mucho que hablar y suscitó numerosas reacciones. La iniciativa se trasladó al pleno del Ayuntamiento en forma de una moción que fracasó ante la falta de apoyos a pesar de que los socialistas gobernaban entonces con el PA, que no apoyó la idea.

La alcaldesa, Patricia Cavada, afirmaba hace ahora un año -cuando IU planteó el cambio de denominación- que no se trataba de una cuestión que estuviera en la agenda del gobierno local porque, principalmente, no existía una reivindicación ciudadana en este sentido ni un debate real.