La Feria Solidaria de Cortadores en San Fernando: La noble causa del jamón

Las lonchas de jamón no solo sientan de lujo al paladar sino también al corazón cuando de una buena causa se trata. Y no hay otra mejor que echar un cable a los Reyes Magos para que en la mañana del próximo 6 de enero no falten juguetes en ninguna casa de San Fernando en la que haya niños, por muy mal que vayan las cosas.

La Feria Solidaria de Cortadores de Jamón que organiza la Asociación de Reyes Magos de La Isla ha vuelto a la Alameda este domingo tras el paréntesis de la pandemia. Y lo ha hecho además a lo grande.

En torno a 170 cortadores profesionales procedentes de diversos puntos de toda España -Galicia, País Vasco, Barcelona, Valencia, Castilla y León, Andalucía...- se han congregado en San Fernando para batir el récord de participación de esta cita benéfica y turnarse con el cuchillo y las paletillas para que a nadie le falte su ración y todos -a razón de 6 euros el plato y dos consumiciones- puedan colaborar con una causa que este gremio ha hecho también suya después de seis ediciones. Basta ver su especial implicación para darse cuenta de ello. De hecho, los cortadores participantes aporta cada uno su propia pata de jamón para surtir a la entidad de género sin coste alguno.

La cita, además, ha tenido este año una especial dedicatoria en homenaje a Antonio Sánchez Aguilera, quien fuera presidente de los Reyes Magos de La Isla y uno de los principales artífices de esta Feria Solidaria de Cortadores de Jamón, que no solo constituye un pilar fundamental de la campaña Ningún niño sin juguete, que cada año lleva a cabo la asociación sino que también se ha convertido en el mayor evento benéfico que se celebra en San Fernando a lo largo del año.

Los isleños, además, han estado a la altura de las circunstancias. Desde que la Feria haya abierto sus puertas a mediodía la presencia de público ha sido más que considerable y a primeras horas de la tarde la Alameda ofrecía un aspecto verdaderamente multitudinario. Así ha sido desde su primera edición y este domingo bendecido por un tiempo excelente no podía ser de otra manera. Era lo que se esperaba.

La cita jamonera es, además, todo un espectáculo que anima y gusta a la gente. Ver a tantos cortadores profesionales en acción -entre ellos algunos bien conocido- es algo que siempre atrae, un aliciente más para colaborar con la causa. Así que público nunca falta aquí. Tampoco voluntarios dispuestos a echar un cable. La Asociación de Reyes Magos cuenta además con una nutrida red de colaboradores para hacerse cargo de la extensa barra que se monta a lo largo de todo el tramo de la calle Real que discurre frente a la Alameda para atender sin descanso a la gente que se acerca a consumir, que de eso se trata. Todo sea por una noble causa.