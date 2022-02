La Feria de San Fernando, pendiente de encajar con la obra del parque de La Magdalena

Los plazos de los fondos europeos Edusi, las necesidades de la ciudad, la importancia del desarrollo del Parque de La Magdalena. Todo influye para analizar un posible cambio en la planificación de obra, que podría suponer alternativas para la Feria del Carmen y de la Sal para no paralizar los trabajos. La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, aclara que se estudiará la situación con la dirección facultativa y la constructora para tomar una decisión.

"Estamos analizando qué hacer con la Feria. En la planificación de obra está previsto paralizar los trabajos para el desarrollo de la fiesta, pero una vez vayamos avanzando, que acabamos de firmar, se analizará con la constructora y la dirección facultativa los tiempos", comenta la regidora. Sobre la mesa están las dos opciones: si se mantiene lo inicialmente planificado o si hay variación. Igual que con el Carnaval, defiende, se hablará sobre este asunto con los agentes sociales implicados para tomar una decisión.

Cavada reconoce que no barajarían estas modificaciones del plan si la firma del contrato se hubiera realizado en septiembre, tras la adjudicación confirmada por la junta de gobierno local (por competencia delegada del Pleno) el día 10 de ese mes, y por tanto se hubieran cumplido con los plazos previstos. Ahora entran en la ecuación para valorar el cambio de los tiempos de creación de este gran parque urbano otras cuestiones: las necesidades de la ciudad, la importancia de desarrollar el parque y sobre todo el cumplimiento de los tiempos de los fondos europeos con los que se financia esta remodelación de La Magdalena.

La ejecución de este nuevo parque, recuerda la alcaldesa isleña, aglutina muchos elementos, desde la Agenda Urbana Española, la intervención en barrio vulnerable, el desarrollo de espacios libres, el incremento de la cubierta verde, la mejora de dotaciones y la lucha contra el cambio climático. "Un parque urbano de 125.000 metros cuadrados, que supone el desarrollo de la estrategia Edusi y un cambio importante para la ciudad", destaca. Cavada asume que no será una tarea fácil, como no lo ha sido hasta ahora -en referencia a todos los trámites previos al tratarse de fondos europeos, pero también a las dudas por la petición de la adjudicataria de revisar al alza los precios-, pero deja claro que seguirán "trabajando duro y solventando las dificultades para llegar al final". "No nos aplacamos a pesar de los conflictos que surgen", insiste.

La intención es sentarse en los próximos días con la constructora y la dirección facultativa para analizar la situación. Mientras, se espera que las actuaciones previas de traslado de material y servicios de obra comiencen la próximo semana, antes de las primeras catas que deben hacerse en el terreno. "Quizás no esté todo vallado, pero esperemos que empiece", apunta la regidora. En paralelo ya se trabaja en la reordenación del espacio ante la necesidad de realizar reservas de aparcamiento y para definir una alternativa para la el mercadillo de los jueves.