Emoción y alegría en la entrega de distinciones de las peñas del Carnaval de San Fernando

La entrega de distinciones de las peñas de San Fernando por el Carnaval ha estado marcada por la emoción y la alegría de los homenajeados que han agradecido que los hayan tenido en cuenta. De todos se ha destacado su trabajo por hacer grande la fiesta de La Isla.

En el escenario de la Plaza del Carnaval han acompañado a las entidades la concejala de Fiestas, Nerea León, y la presidenta de la Federación Isleña de Peñas y Entidades (Fipe), María del Carmen Cortejosa, además de las colombinas y el presentado, Paco Clares.

Los primeros en romper el hielo han sido Los Catavinos y su presidenta, Manoli de los Santos, que animaba a los presentes a degustar el queso de su Quesada Popular que alcanza las 34 ediciones. Ana Bernal Ponce, la distinguida de esta entidad, se ha encargado del primer corte de queso. Antes, recogía los elementos del nombramiento como Quesera Mayor de manos de su predecesor, Alfonso García-Mayor de Londoño. "Estoy superorgullosa de que San Fernando se acuerde de mí, de que esta peña me tenga en cuenta", ha expresado. De su figura se ha destacado que es una de las mujeres pioneras del Carnaval, con una implicación ininterrumpida en la modalidad de coros desde que saliera en 'Candelá' con Antonio Montiel y Paco Melero. "Es la única mujer con el Pierrot de Oro. Señores, señoras, estoy hay que remediarlo", dictaminaba el presentador.

A 43 ediciones llega ya la Gran Pollada Popular de la peña Los Pollitos Mi Compare. Paqui Vela invitaba a los asistentes a este sábado de Carnaval a probar las alitas de pollo que la entidad ofrecía y recordaba que el día 28 de Febrero entregarán el premio Ole tus Huevos a María del Carmen Cortejosa. Será también el izado de la bandera de Andalucía y se podrán degustar papas aliñás y huevo duro con mayonesa. Este sábado hacía entrega de la Llave de Oro del Carnaval, "su más preciado tesoro", a Manuel Herrera Rodríguez. La emoción de Vela provoca que fuera Clares quien leyera las razones para hacer este reconocimiento: "Tu peña te quiere agradecer todo lo que la has querido. Fuiste socio fundador, el número 1. Trabajaste sin descanso para que la peña brillara por carnavales en La Isla. Tus charangas pregonaban que ya había llegado el Carnaval". El distinguido aseguraba que no se creía merecedor, pero agradecía que le hayan tenido en cuenta "y además vivo".

No estaba presente por enfermedad Luis de Celis, ex concejal y ex presidente de la Fipe, cuya labor por la fiestas en ambas facetas pone de relieve la peña Con Sabor a Cañaílla. En su lugar recogía la Cañaílla de Oro su hijo, Juan José de Celis, que tomaba la palabra para admitir que "el otro día también fue impresionante", en referencia al Pierrot de Honor que le ha concedido el Ayuntamiento. El presidente de la entidad, Manolo Aleu, aseguraba que "se merece todo por lo que ha hecho por el Carnaval, como concejal y como presidente de la Fipe. Amigo de todo el mundo hay que agradecerle el trabajo por las peñas".

El último distinguido ha sido Francisco García García, Paco Pastori, cuya implicación en la fiesta como compositor ha sido resaltada por la peña Bar Perete. Subía al escenario para acompañar al reconocido su presidente, Antonio Gómez, y un representante de la familia Sánchez Macías. Paco Clares hacía referencia a algunas de las agrupaciones en las que ha destacado como 'Oro Negro', 'Gaviotas del Sur', 'El Gurú', "un carnavalero que le pega al rock&roll", "siempre buscando una vuelta de tuerca al Carnaval, "un gran compositor". Recibía la Careta de Oro por la que se acordaba de sus padres, por la educación recibida; y a sus amigos Domingo y "Elena, que está en el cielo".

Paco Pastori subía al escenario junto a su hijo Fran García Boza que lo ha acompañado en un pasadoble dedicado a los gaditanos que tienen que buscar casa fuera de la capital, la añoranza que tienen y el abrazo que reciben de La Isla, una copla de 'La sangre de Cádiz.