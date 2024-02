La chirigota 'Los exageraos, primer premio del COAC, hoy sábado en el Carnaval de San Fernando

La chirigota que se alzó con el primer premio de modalidad en la final del Concurso de Carnaval del Falla (COAC) estará hoy sábado en el escenario de la Plaza del Rey de San Fernando, una incorporación de última hora a la programación que ha comunicado el Ayuntamiento.

Hoy está prevista una jornada intensa de Carnaval con agrupaciones locales y varios premios del Falla para hacer disfrutar a los aficionados a las fiestas que están apoyando la propuesta municipal y de las peñas y entidades.

Si la comparsa de David Márquez Mateo, Carapapa, 'El joyero', se subirá a las tablas a las 15:00 horas y por la noche está fijada a las 22:30 horas la actuación de la chirigota de José Luis García Cossío, El Selu, la chirigota 'Te he dicho 1.748.654 veces que no soy exagerao', vulgo 'Los exageraos', ofrecerán su repertorio a las 17:00 horas. Su incorporación al programa no supone ninguna variación, de inicio, en el horario marcado para las distintas agrupaciones que se sucederán en el escenario de la Plaza del Carnaval desde las dos de la tarde hasta las diez y media de la noche, con la culminación final del grupo musical Los malos de la película a partir de las 23:45 horas.