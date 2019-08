El PSOE de San Fernando lamenta el recorte en la educación pública que se produce en la provincia por decisión de la Junta de Andalucía. La formación se refiere a la supresión de líneas que hace unos días se confirmó con la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). En La Isla la oferta educativa se reduce con doce líneas menos, entre las que se pierden de Infantil y las de Primaria.

Los socialistas lamentan que el gobierno del Partido Popular (PP) "haya llevado a cabo una supresión de líneas de semejante calado y dos días después todavía sigan sin dar explicaciones". "Resulta curioso que Pepe Loaiza no tardara ni un día en salir a los medios en asuntos como la obra de la playa de Camposoto o el Centro de Industrias Digitales aduciendo que la culpa era de la mal gestión de los socialistas en la Junta y ahora con una decisión a todas luces perjudicial para nuestra ciudad todavía no haya dado la cara", cuestiona el vicesecretario general del PSOE isleño, Jaime Armario Limón.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), detalla la formación, publicaba el viernes 23 de agosto la Orden de 30 de julio de 2019, por la que se modifican escuelas infantiles de segundo ciclo, colegios de Educación Primaria, Colegios de Educación Infantil y Primaria y centros públicos específicos de Educación Especial, así como colegios públicos rurales.

En San Fernando se suprimen 12 líneas educativas. El colegio Vicente Tofiño deja de tener una línea de segundo ciclo de Educacion Infantil. El Arquitecto Leoz pierde una línea de Educación Infantil y una línea de Educación Primaria. Lo mismo pasa con el colegio Los Esteros, Juan Sebastián Elcano. En el Erytheia se suprime una línea de Educación Infantil, como en el Almirante Laulhé. Por su parte, en el Cecilio Pujazón dejan de tener una línea de Educación Primaria, mientras que en el colegio La Ardila se pierden dos. Desde el PSOE de San Fernando insisten en pedir explicaciones al Gobierno de Moreno Bonilla y al PP local con Pepe Loaiza a la cabeza que "en campaña prometieron bajar la ratio y ahora no solo no la bajan sino que la ejecutan a rajatabla así como no hay ni rastro del famoso aumento en las inversiones que también prometieron", lamenta Armario.

El PSOE isleño sabe de "la dificultad de mantener las políticas públicas en materia de educación cuando la baja natalidad hace que las ratios no se cumplan pero siempre se ha pedido, y así se había hecho hasta ahora, que se estudiara cada caso uno a uno y por supuesto que se miraran las ratios en el contexto global de cada ciudad". La formación asegura que no es el primer año que la ratio es menor de la planteada, pero "no es menos cierto que el menor número de niños y niñas en esas clases ha redundado en una mejor calidad de la enseñanza", matiza Armario.

"Espero y deseo que el señor Loaiza y su partido entienda que con el recorte de líneas eduativas no hacen más que empeorar el futuro de nuestra juventud y que las consecuencias se verían a largo plazo, este tipo de actuaciones bien merecen un pacto por la ciudad", finaliza el dirigente socialista.