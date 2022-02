Derribos en La Casería: Los trabajos durarán entre una y dos semanas

Los trabajos que se llevan a cabo en la playa de La Casería durarán entre una y dos semanas, según las previsiones que maneja la Demarcación de Costas en Andalucía Atlántico, que este lunes emprendió el derribo de las casetas asentadas en la zona de dominio público marítimo terrestre tras completar el proceso administrativo iniciado en octubre de 2020.

Eso sí, como se ha podido comprobar en la jornada de hoy, las demoliciones iniciadas a principios de la semana están ya prácticamente terminadas. Apenas unas cuantas casetas se mantienen todavía en pie después de que máquinas y operarios ejecutaran la mayor parte de los derribos solo en el primer día de trabajo.

Al tratarse de estructuras bastante provisionales, construidas a base de materiales como madera y chapa, principalmente, la ejecución de las demoliciones no ha supuesto complicación alguna en la mayoría de los casos.

Aunque también hay excepciones, claro. Sobre todo, dada la presencia de amianto en algunas de las cubiertas de estas ocupaciones, que ha obligado a extremar las medidas de seguridad en estas tareas de demolición y a acometer la retirada con todas las garantías que requiere la manipulación de este tipo de material, una operación que resulta bastante más lenta de lo habitual ya que se tiene que llevar a cabo manualmente. De ello se encargan operarios especialmente preparados con trajes de aislantes y otras medidas de protección.

La zona continúa completamente vallada desde que comenzaran las demoliciones este lunes y seguirá así hasta que concluyan los trabajos.

Eso sí, el grueso de los trabajos que se llevará a cabo en los próximos días, no obstante, consistirá en la retirada de los escombros y restos que han quedado en la playa tras ejecutarse las demoliciones hasta dejar la playa expedita.

Los derribos, cabe recordar, afectan al conjunto de casetas que se extiende por toda la playa de La Casería a excepción de los dos negocios de hostelería que radican en la zona y que, por el momento, continuarán abiertos: la Cantina El Titi-El Bartolo y el Merendero La Corchuela-Casa Muriel, el primero porque cuenta con una concesión de Medio Ambiente para el ejercicio de su actividad (aunque también ha sido recurrida por Costas) y el segundo porque ha conseguido frenar por ahora el derribo con una medida cautelar dictada por el juzgado.

Así las cosas, una vez que concluyan las demoliciones que se han puesto en marcha, en la zona solo quedarán ambos negocios en pie. Eso sí, los planes que Costas maneja para la zona tampoco figuran ambos establecimientos, para los que se ha planteado el retranqueo varios metros atrás de la línea de costa para que dejen de estar en la zona de dominio público.

La alternativa, no obstante, no se ha considerado viable dada la inversión que implicaría construir los nuevos locales en el entorno. Y que dicha actuación recayera sobre el Ayuntamiento de San Fernando en el contexto del proyecto de regeneración de la playa que se planea acometer en el futuro implicaría que luego la explotación de ambos establecimientos de hostelería tendría articularse a través de un procedimiento público -de una subasta- por lo que no hay garantías de que la concesión fuera a parar a las mismas manos que ahora tienen ambos negocios al tratarse de un proceso abierto a otros posibles interesados.