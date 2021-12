Defensa vende el solar de La Casería donde se levantará una cuarta torre de viviendas de 16 plantas

Más de 16 años y medio después de que se empezaran a levantar las tres primeras torres de viviendas junto a la playa de La Casería –de las siete previstas en total en el desarrollo urbanístico recogido en el plan parcial redactado entonces por el Ayuntamiento de San Fernando– estos suelos con vistas a la Bahía han vuelto a despertar el interés de los inversores.

De hecho, el primer paso para reanudar la construcción de viviendas con la que sería la cuarta torre de La Casería ya se ha dado. Defensa, tras varias tentativas, ha conseguido vender a una promotora inmobiliaria el solar de su titularidad en el que desde el año 2003 está previsto que se emplace una de estos pisos de 16 plantas de altura.

La operación se llevó a cabo hace varias semanas. El Instituto para la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) incluye ya el solar de 2.578 metros cuadrados entre las ventas de terrenos realizadas recientemente. Y fuentes del Ayuntamiento isleño han confirmado también la venta de los terrenos en los que desde hace dos décadas está prevista una de esas torres que en su día no llegó a levantarse –el desarrollo urbanístico se vio truncado con el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis del ladrillo– pero cuya construcción nunca ha tenido más impedimento en realidad que la mera falta de inversores privados interesados en una operación inmobiliaria de esta magnitud.

Defensa había intentado en varias ocasiones desde 2015 desprenderse de estos terrenos de su titularidad emplazados a 150 metros del club náutico, junto a la calle Ingeniero Vargas Machuca. La ultima vez de estas tentativas se llevó a cabo en el pasado verano cuando a través del Invied sacó a subasta de nuevo este solar de La Casería con la esperanza de encontrar comprador. El precio de licitación que fijó para la primera subasta ascendía a 931.146,45 euros y a 838.031,81 para la segunda, cantidades muy inferiores a los 1,4 millones que pedía por el solar allá por 2015, fecha a la que se remontan las primeras subastas. No obstante, los detalles de la operación –que el Invied recoge en su web como venta realizada (y no subasta adjudicada)– no han trascendido por el momento.

La parcela en cuestión tiene un uso eminentemente residencial con una edificabilidad de 6.455,85 metros cuadrados que permite la construcción de 58 viviendas con una altura máxima de baja más 15 –es decir, 16 plantas– en línea con las edificaciones que ya se han levantado en la zona. También contempla 441,57 metros cuadrados de uso comercial.

La agitada polémica que acompañó a este desarrollo urbanístico junto a la playa de La Casería quedó zanjada con el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía que se emitió en 2014, que reconoció la legalidad de las controvertidas torres al validar el plan parcial aprobado por el Ayuntamiento en su día. Dicha resolución abrió la puerta a la posibilidad de completar el desarrollo del denominado Sector I-Casería Norte, en el que se incluye la parcela que Defensa acaba de vender, si bien hasta ahora no se había conseguido dar ningún paso en este sentido dada la situación del mercado inmobiliario, que en estos últimos años no ha sido nada proclive a inversiones de este calibre en la localidad.

De hecho, la venta de los terrenos que permitirá retomar la construcción de las torres de La Casería coincide con otras muchas operaciones inmobiliarias que se están llevándose a cabo en la ciudad –en la misma Casería, en la Ronda del Estero y proximidades del puerto de Gallineras o en pleno centro de la ciudad– que inciden en la recuperación del sector y en un buen momento para la construcción de vivienda privada.

La venta de los terrenos en los que se proyecta una de las torres que queda pendiente de construir coincide además en el tiempo con los planes de la Demarcación de Costas para afrontar la regeneración de la playa de La Casería y recuperar esta franja del litoral, lo que incluye también la construcción de un paseo en la zona; una actuación que como paso previo implica también en la zona la demolición de todas las ocupaciones que se extienden en la zona de dominio público: las pintorescas casetas de pesca y dos establecimientos hosteleros.