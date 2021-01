Coronavirus en San Fernando: Confirmados varios casos en la residencia de Alzheimer

Tres usuarios y un trabajador de la residencia de Alzheimer María Dolores Castañeda (AFA Vitae) han dado positivo por coronavirus en la jornada de hoy, por lo que el centro ha activado de inmediato en plan de actuación a seguir en caso de contagio de acuerdo con el Distrito Sanitario y Epidemiología.

Entre las medidas adoptadas, se han suspendido las visitas a los residentes -que se llevaban a cabo con restricciones y sin contacto físico- y se ha confinado a los residentes por prevención.

Ha sido durante la mañana cuando se ha confirmado el contagio de una de las usuarias de la residencia, lo que ha llevado a poner en marcha el protocolo correspondiente. Desde la dirección del centro, tras consultar con la EGC (Enfermera Gestora de Casos) se ha optado por llevar a cabo un cribado de antígenos a la totalidad de los usuarios y de los trabajadores presentes en la residencia. Durante estas pruebas -que todavía se están llevando a cabo- han aflorado otros tres positivos: dos residentes y un trabajador.

El pasado fin de semana, AFA Vitae se vio obligada a cerrar el centro de día y aislar al personal al confirmarse el positivo de una de sus usuarias y, más tarde, de dos trabajadores. La medida, no obstante, no afectaba a la residencia al tratarse de unidades separadas y al estar sectorizado el centro desde el comienzo de la pandemia. El lunes, durante el cribado realizado al personal que trabaja en las instalaciones, no se detectó ningún positivo.

Por el momento, no es posible saber si los contagios tienen un mismo origen y están relacionados.

Entre el personal del centro de día se han registrado otros dos casos más en los últimos días tras realizarse las PCR, de manera que son 4 trabajadores afectados en total.

Para el centro isleño, que lleva 10 meses libre de Covid, los contagios registrados suponen un durísimo varapalo justo cuando estaba a la espera de que los usuarios y el personal empezaran a vacunarse.

Precisamente, la residencia de AFA Vitae había mostrado hace apenas unos días su inquietud ante la falta de noticias existente con respecto a los planes de vacunación ya que, a pesar de constituir uno de los grupos de atención prioritarios según la estrategia diseñada por el Ministerio de Sanidad, todavía no tenían fecha para ello.

Se trata además de la cuarta residencia de mayores -de las cinco que hay- que se ve afectada por el coronavirus tras los brotes registrados en Cruz Roja, San José y Vitalia durante el pasado año.