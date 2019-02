Convocan una concentración el día 16 por las carencias de la sala de estudios

Jóvenes estudiantes promueven una concentración para protestar por las carencias que arrastra la sala de estudio de la calle Alsedo y que se hace especialmente notoria en fechas de exámenes. Será el próximo 16 de febrero a las 12.00 horas a las puertas de dicho aulario. Mañana también está previsto que acudan al pleno ordinario (a las 17.00 horas) para hacer visibles sus reivindicaciones a la clase política.

La ampliación de los horarios durante el mes de febrero que hace unos días anunciaba el área de Cultura aseguran que no sirve absolutamente de nada puesto que el principal problema sigue siendo la falta de espacio, algo que no ha conseguido solucionarse con las obras llevadas a cabo en el pasado verano para aumentar la capacidad de dicho inmueble municipal porque no se han adquirido más mesas y sillas. Así que el número de localidades disponibles para los usuarios sigue siendo el mismo. Y el problema, también.

El colectivo denuncia el "pasotismo" del equipo de gobierno ante sus persistentes demandas y recuerda que hace más de seis meses se entregaron 1.500 firmas en las que se enumeraba con detalle sus peticiones.

Además de un horario permanente para la sala de estudios durante todo el año – de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 00.00 horas– reclaman también la ampliación de la bibliteca Luis Berenguer y su apertura durante fines de semana en función de la demanda.