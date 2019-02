Cespa traslada a la plantilla de la limpieza su compromiso para negociar un nuevo convenio

Cespa, la empresa propuesta para la adjudicación del nuevo contrato de limpieza, trasladó ayer a los responsables sindicales de UGT y CCOO que asesoran a la plantilla, su disposición a negociar un nuevo convenio colectivo. Incluso, ante la situación de intranquilidad que se ha generado entre los trabajadores, la compañía se comprometió por escrito a constituir la mesa negociadora en el plazo de un mes a contar desde que asuma el servicio en la localidad.

En dicho documento, la potencial adjudicataria del gran contrato –8,5 millones de euros al año– se compromete también a que "no habrá congelación salarial durante los cuatro años de contrato", además de respetar lo regulado en el convenio colectivo.

Este compromiso, con el que se intenta tranquilizar los ánimos de la plantilla, está firmado también -además de por parte de los responsables de Cespa- por los responsables sindicales de UGT y CCOO, José Manuel Roche Peláez y Domingo Acedo Galvín.

En el encuentro mantenido durante la mañana de ayer, con antelación a la protesta convocada a las puertas de Alcaldía, se habló claramente de la situación de la plantilla ante el cambio de contrato y de la necesidad de contar con un nuevo convenio que incluya importantes mejoras.

Cespa ha planteado un plazo de un mes desde su llegada para convocar la mesa de negociación

Cespa, reconocieron fuentes sindicales, ha tendido la mano a la negociación aunque no ha hablado de cifras concretas. La compañía les ha asegurado que hay margen para poder aplicar mejoras, si bien no pondrá datos concretos sobre la mesa hasta que asuma las riendas del servicio. De ahí el plazo de un mes que ha pedido a los trabajadores para ponerse al día antes de iniciar la negociación con el comité de empresa.

Estas conversaciones, no obstante, no frenaron la concentración que la plantilla habia convocado a las puertas de Alcaldía, que se llevó a cabo pasado el mediodía. En el transcurso de la protesta, los representantes sindicales insistieron en la huelga de la limpieza que se plantea para la próxima Semana Santa y se reafirmaron en sus demandas: quieren amarrar un convenio a largo plazo antes de que llegue el nuevo contrato y consideran que los pliegos de condiciones, aprobados hace ahora un año, no les benefician.