Cavada responsabiliza a la empresa adjudicataria del problema de los trabajadores del Teatro de las Cortes

La situación de los trabajadores del Teatro de las Cortes, que están sin cobrar desde el pasado mes de agosto, se debe a "un problema administrativo" del que la alcaldesa, Patricia Cavada, ha responsabilizado directamente a la empresa adjudicataria, Galicia Events Crew.

Según ha explicado la regidora isleña, se ha dado una sucesión de empresa que no se ha acreditado debidamente ante el Ayuntamiento, lo que frena los pagos por parte del Consistorio. "Como entenderá, si tenemos que abonar una factura y la adjudicataria dice que ya no existe y que ha cedido la empresa a otra, tendremos que comprobar y verificar que esa nueva empresa está debidamente legitimada porque si no estaríamos pagando a una empresa que no tiene contrato", ha manifestado Cavada.

A eso se añaden las dificultades económicas de la adjudicataria, que tiene que hacer frente a varios embargos a causa de sus deudas, lo que agrava la situación de los trabajadores, ha explicado. Es decir, que esos pagos a los que el Ayuntamiento tiene que hacer frente no implican necesariamente que el personal pueda cobrar dada la situación de la empresa.

La alcaldesa ha insistido en que el "responsable claro" del conflicto laboral que se ha creado no es otro que la empresa adjudicataria, "que no ha sido diligente" a la hora de presentar la documentación que requería el Ayuntamiento para poder verificar la cesión de empresas. En este sentido, ha lamentado la situación en la que se encuentran los trabajadores y ha afirmado que desde el gobierno municipal se están haciendo gestiones para comprobar esa documentación que acredite la cesión, que de ser la correcta permitiría dar vía libre a los pagos.

Por el momento, el Ayuntamiento de San Fernando descarta romper el contrato ya que no se ha observado que la empresa haya incurrido en algunos de los supuestos legales que permitiría al Consistorio tomar medidas en este sentido. No obstante, Cavada ha afirmado que no le temblaría el pulso si llega el momento y desde los servicios municipales se estima que es viable afrontar la resolución del contrato. Y eso -advierte- a pesar de las consecuencias que acarrearía al verse obligados a suspender las actuaciones y espectáculos programados mientras se tramita el nuevo contrato.

Los problemas con la empresa adjudicataria del Teatro de las Cortes comenzaron a poco de que asumiera el servicio en agosto de 2019. Despidos de parte de una plantilla en la que había trabajadores que llevaban 20 años, retrasos en los pagos e irregularidades desataron en apenas un par de meses las protestas del personal.