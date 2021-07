Buika en concierto en San Fernando: "Quiero que sea un concierto único, de goce por un tubo"

Concha Buika se sube este viernes al escenario del Bahía Sound en San Fernando en un concierto que será toda una sorpresa para los asistentes. También para ella, porque, reconoce, no acostumbra a preparar muchos los shows. "Quiero que sea un concierto único", desvela. Promete "goce por un tubo".

Como a todos la pandemia le hizo cambiar los planes. Comenzaba una gira en marzo del año pasado cuando tuvo que cancelarlo todo. "Fue un golpe muy duro. Pero hay que pensar de manera positiva, gracias a dios parece que empieza a disiparse. Tengamos fe. Creo que podremos librarnos de esto pronto", comenta. De esta situación, "extraña", sacas cosas buenas y malas. Todo tiene dos caras: "Ha habido momentos de mucho miedo, y otros de mucha felicidad, en casa con mis dos hijos y mi pareja, que también era una sensación que hacía muchos años que no tenía. Pero luego te enterabas de noticias, de personas que nos iban dejando, de muchas historias. Y frente a un enemigo que no conoces, que no sabes dónde está. Ha sido todo muy loco".

Su caso no ha sido diferente al de muchas otras personas, al pasar "por todos los estados", "no sabes cómo reaccionar, cómo comportarte". Sin embargo, insiste en esa doble perspectiva para asumir las circunstancias, "creo que todo es por algo y hay que continuar". "Sí, hermanita, hacía muchos años que no vivía mi casa. Ha sido muy rica la sensación de estar con la familia", destaca. Y lo contrapone: "Fue duro porque no pude estar con mi madre y mis hermanas. Vivo en Miami".

Desde la distancia desvela cómo ve España, "bella, hermosa, reluciente, maravillosa, sabrosa". "La mires desde donde la mires es un pedazo de país maravilloso, que flipas. Estoy enamorada de mi tierra”, se confiesa. No se aleja de la visión que tienen de este país en otros lugares. "Llevo varias giras mundiales en todos los continentes y la imagen que se tiene de España es maravillosa. De confianza total y absoluta. No sé por qué, por lo menos en Estados Unidos, donde vivo, se nos tiene un cariño enorme, y mucha confianza. Cuando dices que eres español, confían. Pedazo de profesional, seguro. Es la sensación que yo tengo. Vayamos por donde vayamos por el mundo la gente nos recibe con un calor tremendo. A los españoles nos quieren mucho en todas partes", plantea según su experiencia.

Esa distancia y el conocimiento del mundo le permite tener una posición sobre cómo se trata a las mujeres, de las que escribe, de las que canta, fuertes, complejas, quizás criticadas por la sociedad. "Aquí lo importante es cómo te trates a ti misma: si te tratas con respeto, aprendes a perdonarte por tus errores, aprendes a admitir tus equivocaciones, estás fuerte en tu tripa y en tu corazón, y mantienes tu tigre hambriento, las mujeres somos tremendas, somos unos bichos alucinantes. Si una mujer se permite vivir, lo de delante se le facilita mucho. Depende del país en que vivas, y las circunstancias, pero hay que mantener tu fuerza, mamita, en tu tripa. Siempre, hermana, siempre. Hay que luchar fuerte, y saber que no estás sola".

No entiende cuando se habla de mujeres difíciles. "Son mujeres que saben lo que quieren. Cuando sabes lo que quieres, sabes defenderlo sin que te tiemble la voz, sabes que ese es tu sitio, quieres estar ahí, quiero hacer esto y no lo otro, y lo dices con seguridad, hablan de que eres una mujer difícil. Y no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con que tú tienes un mensaje muy claro, que sabes cómo decirlo. Eso, a veces, asusta a las personas", insiste. En España "si tú quieres y te lo crees, puedes conseguirlo".

Su mensaje claro a las mujeres se centra en que se escuchen más a sí mismas y no tanto a los demás. "Puedes contemplar lo que digan los demás, pero no te la tomes como una orden. Las órdenes te las das tú a ti misma", defiende. De hecho, cree que el problema es quedarte con la ofensa, en el daño, en el me dijo... "y, sé que es duro lo que voy a decir, pienso que el puñal de quien te quiere agredir lo afilas tú. Si me dejo influenciar por lo que dices, estoy haciendo lo que quieres".

Concha Buika desde luego hace lo que quiere, sus palabras lo dejan claro. Su música, también. "Yo soy un bicho extraño, ya no tengo edad para miedos, yo ya estoy na' más para la gozadera. Si algún día grabo algo, pues bien, y si no, pues también", suelta. Por extraño que parezca, en este mundo de tecnologías y canales de comunicación, la artista obvia las redes sociales para promocionar y ofrecer su trabajo. "Hoy en día si no lo pones en la redes parece que no existe. Pero, ¿quieres escuchar mi música? Ven a mi concierto, te voy a dar goce por un tubo", propone.

En la cita de este viernes, en el Bahía Sound en San Fernando (21.30 horas), cantará temas de repertorios anteriores, "pero traigo mucho presente, muchas canciones que no están grabadas. Quiero que sea un concierto único, y no me lo preparo". "Espero que sea una gran noche. Nos merecemos grandes noches y grandes días. Que lo sea, que dios lo quiera", desea la cantante. Será una velada de buena música, esa de la que no puede prescindir Buika: "No puedo vivir sin música. El mundo no puede vivir sin la música y yo soy parte de él".