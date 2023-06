Brindis por el nuevo mandato en San Fernando

Tranquilidad, nerviosismo contenido, entusiasmo (de quienes se estrenan y por supuesto de los familiares) y alegría. Es el ambiente que se respiraba en el Ayuntamiento de San Fernando, que era un hervidero de actividad en las horas previas y sobre todos los últimos momentos antes del inicio del pleno de Constitución de la Corporación Municipal. Casi hora y media después se ponía fin al protocolo y era momento del brindis por el nuevo mandato.

Las limitaciones de espacio de la Sala Capitular, después de casi dos décadas de tomas de posesión en el Teatro de Las Cortes, obligó a adecuar otras zonas del histórico edificio para acoger a los distintos invitados, desde representantes de colectivos de la ciudad hasta familiares, que se distribuyeron entre la mencionada sala, el rellano de las escaleras imperiales y el salón de actos (en los que se habían instalado pantallas para seguir la señal audiovisual).

Las concejalas del Partido Popular (PP) Malu del Río y María del Carmen García de Loma, los cargos electos de mayor y menor edad de esta nueva Corporación, integraban la mesa de edad, y por ello han sido las encargadas de colgar la medalla de la Corporación a cada concejal. La secretaria general del Ayuntamiento iba llamándolos por orden alfabético, cada uno procedía a jurar o prometer el cargo y a continuación se le era impuesta la mencionada distinción acreditativa.

La concejala popular Inmaculada Marín protagonizaba la anécdota en ese momento al dirigirse primero hacia la mesa sin pronunciar el juramento ante las risas de los presentes. También despertaba sonrisas que el concejal de Andalucía por Sí (AxSí) Fran Romero, el más veterano de la Corporación, se olvidara de recoger la medalla y se encaminara hacia su asiento sin ella. El concejal de Vox Carlos Zambrano tuvo un pequeño traspiés sin consecuencias. En su caso, ha optado por jurar el cargo, como también lo ha hecho María José de Alba. Por su parte, Fran Romero se ha decantado por la promesa, al igual que Patricia Cavada, en las dos ocasiones que ha colocado su mano sobre la Constitución.

Uno de los momentos más emotivos de la sesión se ha producido cuando Cavada, que también ha recordado a las víctimas del covid de la ciudad, se ha referido a la ausencia de su madre, fallecida recientemente, "a quien me encantaría que pudiera estar conmigo acompañándome en este momento, a mi madre, Leonor, a la que perdí este año y tanto echo de menos, y que tan orgullosa se sentiría en este acto, como yo me he sentido de ella durante toda su vida y ahora aún más cada día".

Tras los discursos, y antes de dar por concluida la sesión la alcaldesa ha firmado los arqueos extraordinarios de los fondos municipales. Los himnos de Andalucía y España, con todos los asistentes en pie, han cerrado la cita. La escalera imperial del Ayuntamiento servía finalmente de escenario para la foto de familia de la Corporación, y la que posteriormente se han ido haciendo las formaciones políticas. Mientras, los invitados ya brindaban por este nuevo mandato.