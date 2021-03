El Ayuntamiento de San Fernando pide a Educación que no revoque el concierto de la Escuela San José

El Ayuntamiento de San Fernando ha enviado un nuevo escrito a la Consejería de Educación para que no revoque el concierto de la Escuela San José mientras se trabajan soluciones para el centro, que anunció su cierre hace unas semanas.

La alcaldesa, Patricia Cavada, insiste al consejero, Javier Imbroda, en la necesidad de ir de la mano y de poner en marcha medidas excepcionales para lograr una alternativa al anunciado cierre y las consecuencias que eso tendrá para los 300 alumnos y alumnas y el personal de este centro educativo concertado que tiene una trayectoria de más de 40 años en la ciudad.

La regidora ha continuado la ronda de contactos con los afectados por esta situación, y en este caso ha mantenido un encuentro con los profesores de la Escuela San José. Cavada ha insistido en que se sigue trabajando para encontrar alternativas que reconduzcan la situación, y ha resaltado que "los tiempos marcan la necesidad de buscar una rápida solución tanto para el centro como para el alumnado". Los plazos corren, como la finalización este mes de marzo del período de admisión para el próximo curso, por lo que la alcaldesa ha solicitado de nuevo a la Junta que "sea activa en la búsqueda de nuevos operadores educativos que se puedan hacer cargo de la oferta educativa o, en última instancia, se haga responsable y asuma un nuevo centro público en la ciudad para este alumnado".

Hay una enorme preocupación, reconoce la alcaldesa isleña, "por la continuidad de la formación de nuestros y nuestras jóvenes, alumnado de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional Básica". "Nos preocupa el bienestar emocional del alumnado y del profesorado del centro, que están viendo cómo en pocas semanas sus vidas han dado un giro radical, cómo deben abandonar a sus compañeros, cómo dejan su centro educativo y a sus profesores y profesoras", añade, que también apunta "el desasosiego y la incertidumbre de ese profesorado que se ve sin garantías de continuidad y cómo a pesar de los años trabajados se va a quedar en paro".

Cavada demanda a la Junta que "no revoque el concierto educativo del centro, que se solicitó en tiempo y forma, pero que ha quedado anulado al no estar en disposición de un edificio para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje". Solicita que no sea firma a la espera de encontrar una posibilidad. "Dado lo excepcional del caso, y puesto que entendemos que se está trabajando en buscar una solución, por ejemplo encontrando otros operadores educativos que estuviesen dispuestos a continuar con la oferta formativa de la Escuela San José, entendemos que la medida de esperar para derogar esta concesión podría ser beneficiosa para todos", expone.

"En caso de que encontrase un operador educativo que se hiciese cargo de la Escuela San José, también serían necesarias otras medidas como permitir un período extraordinario para que el alumnado que ya está matriculado en el centro", añade la regidora.

Otra alternativa que sugiere Cavada si no se consigue un operarador, es la posibilidad de contratación de los docentes como profesorado de refuerzo COVID en centros privados-concertados de San Fernando o de localidades vecinas.