AxSí comienza a recoger firmas contra la subida del IBI en San Fernando.

La formación política AxSí ha iniciado este miércoles en la plaza del Rey una campaña de recogida de firmas contra la subida del IBI en un 13% que el Ayuntamiento de San Fernando aplicará en 2024, "la mayor de toda la provincia de Cádiz y de todos los municipios de más de 75.000 habitantes de Andalucía", según ha advertido el portavoz de la formación, Fran Romero.

El edil andalucista, a través de un comunicado, ha recordado además que desde que se conociera este incremento han expresado "en bloque" su rechazo a esta medida impuesta por el gobierno socialista los principales colectivos y asociaciones locales de los ámbitos vecinal, empresarial, comerciante y hostelero.

Durante este inicio de campaña Romero ha estado acompañado por la concejala Marta Vidal y por diversos miembros de la coordinadora local de AxSí.

El andalucista explica que esta iniciativa contempla un calendario de más de 20 visitas a espacios y barriadas en las que se informará "sobre esta abusiva subida" y se invitará a los isleños a expresar mediante su firma su rechazo a esta innecesaria medida.

De esta forma, este jueves la formación estará presente en el mercadillo de la Ronda del Estero de 10:00 a 13:00 horas con motivo de esta campaña. AxSí irá informando de los lugares que visitará esta campaña a través de las redes sociales. Y pondrá también la sede a disposición de cualquier vecino que quiera firmar o retirar pliegos de firmas.

Del mismo modo, desde el partido se anima a comerciantes y hosteleros a que participen en esta campaña y a que tengan disponibles pliegos de firmas en sus locales "para que todo cliente que lo desee pueda firmar en dichos establecimientos".

Además de estos pliegos se entregará un cartel a todo comerciante u hostelero que lo estime oportuno para que lo coloque en su local a fin de identificarlo como establecimiento participante en esta campaña.

Por otro lado, esta iniciativa vendrá acompañada de diversos formatos diseñados para su uso en redes sociales que se difundirán para que aquellos isleños que lo deseen los utilicen en redes sociales para visibilizar su rechazo a esta subida del 13% del IBI.

También, AxSí ofrecerá ayuda para presentar alegaciones "porque cuantos más seamos mejor para que esta justa causa culmine con éxito frente a una decisión injusta y perjudicial para las familias cañaíllas".

Este miércoles, la formación se ha reunido con la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León para tratar conjuntamente esta campaña y otras acciones "contra el atraco fiscal que pretenden perpetrar desde el gobierno socialista".

"Cavada y López Gil, que en 2007 desde la oposición proclamaban que una subida del 3,5% era sangrante y movilizaba a los colectivos, están instalados en el autoritarismo de una mayoría absoluta que han entendido como herramienta para no dar explicaciones de lo que hacen y deshacen siguiendo su hoja de ruta electoralista. Y esta barbaridad de subida del IBI no es una excepción. Con remanentes y superávits millonarios, con un presupuesto ejecutado sólo al 40% y con unas inversiones sólo ejecutadas al 10%, con un informe en contra de la subida de la Tesorera Municipal no era necesario castigar con una mayor presión fiscal a los isleños, que con el imparable incremento del coste de la vida ven como llegar a fin de mes es un reto cada vez mayor. Sin que fuese necesario Cavada y López Gil han querido subir el IBI en un 19% en tan sólo cuatro años y han ido ampliando un contrato del agua y saneamiento que implica subidas anuales de estos servicios", detalla Romero.

"Y por mucho que ahora se vayan reuniendo con colectivos para justificar lo injustificable el rechazo a esta medida ha sido unánime tanto a pie de calle como entre vecinos, empresarios, comerciantes y hosteleros. Una cosa es dar la espalda a los grupos de la oposición y otra muy distinta es dársela al pueblo isleño, desoír la voz de una sociedad que ha expresado en bloque su rechazo a una medida desacertada", ha precisado.