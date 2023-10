AxSí arremete contra la subida del 13% del IBI en San Fernando y anuncia una campaña de recogida de firmas para frenarla

El portavoz del grupo municipal AxSí, Fran Romero, ha valorado el anuncio por parte del gobierno socialista de Cavada y López Gil de una subida del IBI para 2024 "de nada más y nada menos que un 13%".

El edil andalucista ha anunciado también una campaña de recogida de firmas en contra de este incremento del IBI que llevará a cabo por toda la ciudad y a la que espera que se sumen todos los colectivos sociales de San Fernando.

"Ayer mismo, hace escasas horas, ya advertimos sobre la posibilidad de nuevas subidas y nuestros temores no han tardado en confirmarse tras el Pleno ordinario. Insistimos: el verdadero susto que estaban preparando para este Halloween era la subida del IBI en un escandaloso, inmoral e indecente 13%. En 2019 nos echamos las manos a la cabeza cuando subieron este impuesto en un 6% y hoy, terminando 2023, lo volvemos a hacer con más motivos que nunca, pues en menos de un lustro el IBI ha experimentado un incremento del 19% por culpa de la nefasta gestión del gobierno socialista. Un gobierno que ha convertido en norma asfixiar al pueblo isleño con una presión fiscal que lleva siendo insoportable desde el pasado mandato y que lejos de aliviarse no deja de crecer. Además llega en el peor momento económico para las familias, que se las ven y se las desean para llegar a fin de mes con la cesta de la compra cada día más cara y con las hipotecas y los tipos de interés escalando imparables. Y recordamos que esta subida vendrá acompañada de tantas otras en servicios como los de agua y alcantarillado", explica el andalucista.

Romero asegura además que esta subida "no era necesaria". "Nos encontramos con un Ayuntamiento con superávit y remanente millonarios y con un Presupuesto Municipal de 2022 con el 40% sin ejecutar y con el 90% del capítulo de inversiones sin gastar. Y aún así desde su mal entendida mayoría absoluta se aprueban subidas motivadas por el afán recaudatorio. Con Cavada este Ayuntamiento no gasta lo que tiene que gastar para mejorar los servicios que se le dan a los isleños e isleñas. Solo hay que ver servicios tan alejados de la excelencia como el de parques y jardines, o las colas en Atención al Ciudadano, o lo mucho que deja de desear el alumbrado público de muchas barriadas. En definitiva, no hay motivos que justifiquen esta subida del 13%. Una alcaldesa que descuida estos servicios mientras se afana en hacer de San Fernando la Isla de los eventos por puro interés electoralista y personal. ¿Cómo no va a lucir Halloween o nuestra Navidad si sale de nuestros bolsillos y cada vez nos cuesta más caro?", indica el portavoz.

Por último, AxSí crítica la "poca vergüenza" con la que el gobierno socialista han comunicado esta nueva subida. "No es de recibo que esta subida se dé a conocer a través de una tardía rueda de prensa que ha tenido lugar entre un Pleno municipal y una programación de actividades de Halloween a punto de iniciarse. Es evidente que lo que se buscaba era que esta noticia pasase desapercibida ante isleños que buscan en estos días su ocio familiar. Esto denota una enorme falta de respeto por parte de este gobierno local a un pueblo isleño que se merece algo mejor y que es más conscientes de lo que ellos creen de estos tejemanejes exentos de transparencia y empatía. Se creen que al hacerlo el primer año del mandato los ciudadanos lo olvidarán en cuatro años, cuando haya que volver a las urnas. Sin duda, los vecinos y colectivos de San Fernando deberían movilizarse y mostrar su rechazo ante esta última tropelía, un atraco fiscal en toda regla a mano de Cavada y López Gil", concluye Romero.