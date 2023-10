AxSí teme una una subida de impuestos en San Fernando y critica la falta de transparencia del gobierno local con las ordenanzas fiscales

El portavoz del grupo municipal AxSí, Fran Romero, ha condenado una vez más "la demora sin transparencia con la que el gobierno socialista de Cavada y López Gil tramitan las ordenanzas fiscales".

"En unos días termina octubre y a dos meses vista de que acabe el año nada sabemos sobre las ordenanzas fiscales de 2024. Como ya es costumbre el gobierno local va tarde para su tramitación y no entendemos esta demora cuando se trata de unas ordenanzas que, bien utilizadas, suponen una herramienta imprescindible para aliviar la presión fiscal de los isleños e isleñas y ayudar a las familias más vulnerables", explica el andalucista.

Romero recuerda que la tramitación de estas ordenanzas sigue un proceso que no es breve. De esta forma, primero deben de pasar por pleno para su aprobación inicial y luego han de ser expuestas un mes a período de exposición pública para, una vez resueltas las alegaciones, volver a pasar por pleno para su aprobación definitiva y posterior publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

"Confiamos en que el verdadero susto que Cavada y López Gil estaban preparando no sea subir la presión fiscal durante la semana de Halloween para que pase desapercibido entre los isleños. No nos extrañaría que ahora se descolgasen con la convocatoria de una comisión informativa urgente y un Pleno extraordinario con la falsa excusa de los plazos de aprobación inicial, publicación y aprobación definitiva. Unas ordenanzas fiscales, con las que, por otro lado, este gobierno socialista nunca ha estado a la altura, ni siquiera cuando más falta hacía: ante una pandemia que derivó en una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes y que hizo vulnerables a muchos que no lo eran y más a los que sí lo eran", indica el andalucista.

"Durante el pasado mandato las ordenanzas no sirvieron mucho para aliviar la insoportable presión fiscal con la que los socialistas castigaron a las familias isleñas, habiendo subido el IBI en un 6%, cobrado una tasa de residuos que prometieron que no iban a cobrar y subiendo los recibos de agua y alcantarillado. Y, por desgracia, siguen dando la espalda a la transparencia, la participación ciudadana y a la opinión de la oposición en todo, también cuando se trata de estas ordenanzas. Están lejos de las prioridades de los isleños e isleñas y siguen anteponiendo su hoja de ruta electoral incrementando la presión fiscal en el primer año de mandato", continúa Romero.

AxSí exige a Cavada que las nuevas ordenanzas fiscales "no se vean traducidas en una mayor presión fiscal".

"Por nuestra parte seguiremos presentando las alegaciones necesarias a las mismas, que incluirán todo tipo de medidas para ayudar a las familias más desfavorecidas. Desde bonificaciones en algunas tasas y los alquileres de las viviendas públicas sociales hasta medidas para favorecer a los autónomos y pymes, el comercio y los hosteleros", finaliza el portavoz.