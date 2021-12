AxSí lamenta la pérdida de población en San Fernando que achaca al "fracaso del modelo de ciudad de Cavada"

San Fernando vuelve a perder población, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, que registra para la ciudad un padrón de 94.867 habitantes cuando el dato anterior apuntaba a 95.001. Esta nueva mera demográfica confirma, para el portavoz del grupo municipal de Andalucía por Sí (AxSí), Fran Romero, "el fracaso del cambio de modelo de ciudad que defiende la alcaldesa, Patricia Cavada".

La Isla se mantiene como cuarta población en número de habitantes de la provincia de Cádiz, solo superada por Jerez, Algeciras y Cádiz, pero el nuevo descenso del número de habitantes hace peligrar esta posición, apunta Romero, que la compara con otras localidades de la Bahía de Cádiz que aumentan el número de ciudadanos residentes, caso de Chiclana, Puerto Real y El Puerto, que se acerca a los 90.000 habitantes y por tanto se sitúa muy cerca del municipio isleño. "Esta pérdida de población inédita en San Fernando deja a las claras de manera indiscutible que el modelo de ciudad de Cavada está fracasando. Seguimos siendo la cuarta en la provincia, pero podemos ser desplazadas pronto por El Puerto que gana. También gana Puerto Real y gana espectacularmente Chiclana", resume el líder andalucista.

Para Romero, Cavada insiste en un "modelo erróneo", porque estos datos muestran, a su juicio, que San Fernando ya no es una "ciudad dormitorio". "Es una ciudad de paso, con una presión fiscal insoportable", se queja en referencia a la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del 6% a pesar de un superávit continuo de las cuentas municipales; al cobro de la tasa consorcial "a pesar de que en campaña electoral aseguró que no se iba a cobrar"; y a que "llegaremos a 2023 pagando un 14% más en los recibos de agua y alcantarillado". "Se ha pasado de ser una ciudad agradable para vivir y trabajar, a una ciudad en la que muchos se plantean si compensa vivir", lamenta el dirigente de AxSí. Los datos, insiste, confirman que La Isla ya no gana ciudadanos y que los isleños se marchan.

A esa situación no ayuda, expone, que no se cuente con buenos servicios públicos municipales, "pesar de que se está recaudando en este mandato más que nunca en nuestra historia contamos con los peores servicios municipales que se recuerdan en atención al ciudadano". Romero critica las labores de limpieza, el mantenimiento de zonas verdes, el estado de las vías públicas o el estado del alumbrado público. "Nunca nuestras barriadas han estado tan abandonadas", apunta.

No es real, advierte, la apuesta por la sostenibilidad, y por el contrario, plantea, "enmascara bajo una falsa sostenibilidad obras de puro hormigón y plástico, con sus propuestas de espacios urbanos áridos y duros, y con césped artificial". "Mucho contratar al señor López Gil como comisario de la Agenda 2030 y no sabemos para qué sirve", ironiza.

La formación cuestiona el derribo del Impi y sus naves para emprendedores, la falta de un plan de empleo municipal y la falta de transparencia municipal.