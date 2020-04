AxSí pide exenciones de impuestos y subvenciones para los autónomos por la crisis del coronavirus en San Fernando

se ha cobrado la cuota a la Seguridad Social del mes de marzo. Aunque se ha dicho que los autónomos pueden solicitar la devolución, recuerda Romero, no se ha establecido requisitos para pedirla ni cuantía máxima. A lo que se suma el aplazamiento con intereses de un 0,5% previsto para la cuota del mes de abril sin que haya para el que la pida posibilidad de solicitar más aplazamientos. El portavoz de AxSí San Fernando, Fran Romero , lamenta que, a pesar de las "justas reivindicaciones" del sector de autónomos y pymes ante el riesgo de quiebra por el estado de alarma decretado ante la crisis del coronavirus , finalmente. Aunque se ha dicho que los autónomos pueden solicitar la devolución, recuerda Romero, no se ha establecido requisitos para pedirla ni cuantía máxima. A lo que se suma el aplazamiento con intereses de un 0,5% previsto para la cuota del mes de abril sin que haya para el que la pida posibilidad de solicitar más aplazamientos.

no van a poder solicitar la devolución de la cuota de marzo y, si piden la moratoria de la de abril, tendrán que devolverla con intereses. La medidas del gobierno van encaminadas al préstamo y el problema no es de acceso al crédito sino de cierre de la actividad, cierre de la economía en la que los ingresos son cero mientras los costes fijos e impuestos se van acumulando", señala el portavoz andalucista "Son medidas cicateras, insuficientes y plenas de burocracia que invitan precisamente a no solicitarlas cuando lo razonable hubiese sido exonerar a los autónomos de ambas cuotas. Por tanto, debemos actuar desde lo municipal para preservar todo lo posible el mercado laboral de nuestra ciudad. La gran mayoría de los autónomos

"Para mantener el tejido productivo, cuando no hay ingresos, las administraciones deben ofrecer liquidez a los autónomos y pymes. No debemos pensar que todos los autónomos tienen un enorme colchón con el que soportar esta crisis cuando la realidad no es así. Por tanto y a fin de ayudar con las cuotas de marzo y abril planteamos un sistema mixto a los autónomos que quieran acogerse" continúa Romero.

exoneración de impuestos y tasas. Y, por otra, una línea de subvención suficiente que complete la compensación fiscal si ésta no alcanza la suma de dichas cuotas. "De un presupuesto anual de ingresos y gastos de ochenta millones de euros, excluidas subvenciones de otras administraciones, y con partidas realmente prescindibles, es más que viable afrontar nuestra propuesta", asegura el portavoz.

"En San Fernando existen 3.357 autónomos según los últimos datos de finales de 2019. Son muchos los que se autoemplean y a su vez generan empleo y oportunidades, son verdadera economía social isleña. Y su Ayuntamiento no puede abandonarlos. Tiene que implicarse, ser proactivo y adoptar durante esta etapa excepcional las decisiones necesarias. Tiene que ayudar a la que es la columna vertebral de nuestra economía y así superar entre todos esta profunda crisis económica que se avecina", concluye Romero.