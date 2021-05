AxSí exige una alternativa en San Fernando a las naves del vivero mientras no se construyen las nuevas en Fadricas

Andalucía por Sí (AxSí) ha criticado la falta de naves empresariales para que los emprendedores comiencen o den un impulso a su actividad. La formación lamenta que se descarte la opción de las naves del vivero de empresas mientras que Andalucía Emprende no construye las naves para las que el Ayuntamiento de San Fernando le ha cedido suelo en Fadricas II.

"Hubo un tiempo en el que en el vivero de empresas no había despachos para ofrecer a los emprendedores. Hubo un tiempo en el que en el Impi había mesas de trabajadores en los pasillos porque no se cabía. Hubo un tiempo en que había listas de espera y las naves estaban llenas. Hubo un tiempo en el que todo este espacio era fuente y generación de oportunidades, de actividad económico, de crecimiento socioeconómico y laboral para esta ciudad", recuerda el portavoz andalucista, Fran Romero.

Esa imagen contrasta con la actual, cuando "lo único que crece aquí son las malas hierbas, como podéis ver". Se refiere al aspecto descuidado del entorno de las naves y del Impi, pero también a la falta de actividad, con este edificio "cerrado a cal y canto", también las naves industriales para empresas. "El vivero se ha convertido en el gran despacho de la concejala de Empleo y su personal de confianza", añade.

Esta situación la achaca AxSí a la decisión de la alcaldesa, Patricia Cavada, "con la inestimable colaboración y complicidad de Ciudadanos" de convertir "esto, que fue en su momento vanguardia de la atención a pymes, los emprendedores, a los autónomos y a los desempleados de esta ciudad" en un "páramo industrial y empresarial".

Estas instalaciones fueron construidas hace dos décadas por el Ayuntamiento isleño que las cedió a la entonces Escuela de Empresas, "uno de cuyos responsables fue Conrado Rodríguez, ahora concejala de Economía". Hace año y medio el gobierno municipal "rompe unilateralmente" el convenio con lo que ahora es Andalucía Emprende. "Y le traslada que todos los emprendedores que están en estas naves se tienen que marchar, y a todo el que llegue que ya no hay nada disponible", expone. Eso hace que cualquier emprendedor de La Isla que quiera instalarse, hay lista de espera, según Romero, se tenga que marchar a otro municipio.

"Aquí la señora Cavada quiere construir aparcamientos, los que no han previsto en la inversión en La Magdalena. Lo lamentamos profundamente, porque son muchas las empresas que han salido de aquí, que se han consolidado en el mercado económico, empresarial y laboral de San Fernando gracias a que se les cedió durante tres años una de estas cuatro naves", señala.

Por eso, tacha de "vergonzoso" que no se haya buscado una alternativa para albergar a emprendedores mientras las naves que se prevé construya Andalucía Emprende en el suelo cedido por el Consistorio de San Fernando en Fadricas II no están en servicio. "Se tendría que haber dotado de un equipamiento alternativa mientras esas naves no lleguen", insiste el dirigente de AxSí. "Se le ha cedido 2.000 metros cuadrados a la Junta para construir no se sabe cuándo, no tenemos fecha, naves nuevas", matiza.

Sin certezas sobre esa fecha, al año y medio que ya no se ocupan las naves de San Juan Bosco se sumará el tiempo que tarden en edificarse y en estén listas para su cesión. "No va a haber un espacio de apoyo a emprendedores, de alojamiento de industria. Es una prestación que se ha dejado de ofrecer", critica.

Fran Romero exige al equipo de gobierno que busque esa alternativa ante la necesidad, especialmente en estos momentos de crisis por la pandemia, de plantear propuestas de autoempleo. "Son tiempos de triplicara el apoyo y la ayuda a los emprendedores, al autoempleo como alternativa del desempleo", defiende. Por eso cuestiona las partidas de los últimos dos presupuestos municipales como la de promoción de cultura emprendedora o la oficina de emprendimiento que no se ejecutaron.