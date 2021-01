AxSí denuncia la existencia de dos contratos para elaborar el nuevo logo y la marca del Ayuntamiento de San Fernando

No uno sino dos contratos para la creación del nuevo logo y marca de la ciudad tramitó el gobierno municipal isleño, según la denuncia que ha realizado AxSí San Fernando. El logo presentado por la alcaldesa, Patricia Cavada, el pasado 4 de septiembre, responde a un contrato menor adjudicado por casi 18.000 euros a la empresa de diseño Rebombo. Pero no es el único, ha advertido el portavoz del grupo municipal andalucista, Fran Romero.

Con anterioridad, en 2019, se tramitó otro contrato a través de un proceso de licitación abierto al que concurrieron hasta 13 empresas que presentaron sus ofertas. La adjudicación por 19.900 euros a Valora Consultores de Gestión SL se hizo efectiva el 27 de febrero de 2020 y el contrato en sí se formalizó el 3 de marzo.

Sin embargo, nada más se supo de ese contrato ni del supuesto trabajo que se encomendó a la citada empresa. El Ayuntamiento isleño, de hecho, terminó recurriendo a otra empresa (Rebombo) para elaborar el diseño del nuevo logo de la ciudad, que -recuerda el portavoz de AxSí- sigue envuelto en polémica no solo por tratarse de "un coste innecesario" al que el gobierno ha hecho frente en plena crisis económica y social desatada por la pandemia sino también porque "se sigue utilizando ilegalmente" al no estar debidamente registrado ni formalizado su uso; aunque los trámites, al menos, ya se han iniciado.

La formación andalucista se pregunta qué ha pasado con el primer contrato. Sospecha que el trabajo realizado por la primera adjudicataria no resultara del agrado de la alcaldesa y se decidiera tramitar otro contrato diferente, esta vez de menor cuantía para poder ser gestionado como un contrato menor y que, de esta forma, no requiriera de un proceso de licitación pública que hubiese extrañado -y alertado- al existir con anterioridad otro contrato similar.

"¿Hemos pagado dos veces por un mismo concepto?, ¿se encargó y pagó a una empresa un trabajo que no satisfizo los caprichosos gustos de Cavada y que luego se volvió a encargar y a pagar a otra empresa, de nuestros bolsillos, un trabajo más del gusto de la alcaldesa?", se pregunta Fran Romero, que ha exigido al equipo de gobierno que dé explicaciones por la existencia de estos dos contratos iguales.

Para AxSí, Cavada tiene que aclarar por qué se ha descartado el trabajo de Valora Consultores y por qué se ha contratado a otra empresa. "Nada sabemos del resultado y del trabajo por este servicio contratado a Valora Consultores y por qué el Ayuntamiento presentó finalmente la marca turística elaborada por otra empresa", afirma Romero. "Vemos más sombras que luces en la contratación y el uso de una marca de ciudad que Cavada nos ha impuesto y que no era necesaria en los tiempos que vivimos, donde la pandemia y la crisis derivada de ella marcan otras prioridades".

"No hay que olvidar que este símbolo no cumple con la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de Símbolos, Tratamientos y Registro de Entidades Locales y que debería de haber superado un minucioso procedimiento de aprobación que incluía sucesivos pasos por Pleno, realización de propuestas, periodos de exposición pública, encuentros con colectivos, la emisión de un informe preceptivo de legalidad de la Junta y la oportuna inscripción en el registro de símbolos. Y, ahora, no contentos con incumplir la Ley y seguir usando un símbolo que no se ajusta a la misma, este diseño podría haberse pagado por partida doble del bolsillo de todos los isleños. Sin duda, la señora Cabada tiene muchas explicaciones que dar al respecto", insiste el portavoz del grupo de AxSí.