AxSí San Fernando critica la "falta de celeridad" en los trámites para las obras de la Casa Lazaga

Andalucía por Sí (AxSí) San Fernando ha lamentado la "nula celeridad" con la que el equipo de gobierno está acometiendo los trámites para hacer realidad las obras de consolidación, rehabilitación estructural, impermeabilización de cubiertas y reparaciones en la fachada de la Casa Lazaga. Se refiere la formación a la tardanza en abordar la contratación de la dirección de obras cuando la actuación se adjudicó en el mes de junio, y eso a pesar, sostiene su portavoz, Fran Romero, estar catalogadas como "obras de ejecución urgente".

"No entendemos el concepto que tiene el equipo de gobierno de la señora Cavada del término urgente. No hay que perder de vista que el objetivo de esta primera fase es evitar que se caiga la Casa Lazaga, el edificio civil más importante de la ciudad después de nuestro Ayuntamiento y joya del Neoclásico. Y para ello es imprescindible no dejar que el tiempo siga corriendo", se queja el líder andalucista. A su juicio, eso se está haciendo, precisamente, al haber poca prisa en los trámites administrativos.

"Si se trata de llegar a tiempo para que La Isla cuente, por ejemplo, con decoración de Halloween en plena pandemia sí se corre para satisfacer los deseos de la señora Cavada. Pero cuando se trata de preservar la integridad de uno de los edificios de mayor valor arquitectónico de la ciudad y del patrimonio isleño la cosa se relaja y no se trabaja para que sea posible dentro de los plazos adecuados", indica el líder de AxSí.

El portavoz recuerda además que los últimos presupuestos municipales contemplan una partida de 150.000 euros para la redacción del proyecto de rehabilitación integral de la Casa Lazaga. "Es lógico que en un proyecto de esta envergadura se vayan adelantando pasos; pero lo es menos cuando va a concluir 2020 y ni siquiera se ha adjudicado la dirección de las obras previas de consolidación. Desde AxSí pedimos que el gobierno local fije de una vez por todas prioridades razonables y solicitamos que se agilicen los trámites para ejecutar, con carácter de urgencia, la primera fase de esta actuación, llamada a salvar unos de los edificios con mayor relevancia patrimonial de San Fernando", señala Romero.