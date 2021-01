AxSí San Fernando pide a los ciudadanos responsabilidad para doblegar al covid

Andalucía por Sí (AxSí) de San Fernando pide la colaboración de todos los isleños "para doblegar de una vez por todas" la curva de la tasa de contagios en la ciudad, que lleva por encima de la barrera de los mil casi toda la semana. "Sin duda nos esperan semanas muy duras, semanas que hemos de afrontar desde el convencimiento de que el compromiso y la responsabilidad de cada uno de nosotros son indispensables", advierte el portavoz, Fran Romero.

"No cumpliremos con el objetivo si facilitamos el movimiento del virus, no doblegaremos la curva si no salimos de casa sólo lo imprescindible, no cortaremos de raíz la transmisión si no insistimos en las medidas higiénico-sanitarias, las distancias sociales y el uso de mascarillas. No servirá de nada si no somos tajantes y estrictos. Ya no hay medias tintas que valgan en la lucha contra el virus", insiste el dirigente andalucista.

El líder de AxSí ha tenido palabras de apoyo para los sectores más afectados por este cierre temporal. "Todo mi ánimo para los comerciantes y hosteleros de San Fernando, que desde el primer momento de la pandemia han sufrido las restricciones más duras y que siempre han mostrado su buena disposición a colaborar y a asumir estas medidas", señala.

Romero entiende que el gobierno municipal debe responder con ayudas y bonificaciones, "porque sin ellas difícilmente muchos de estos autónomos y pymes podrán salir adelante" porque a pesar del cese de actividad siguen pagando alquileres, gastos e impuestos, con negocios que vayan a tener que echar la baraja para siempre. "Hay que proteger a estos sectores, porque son sinónimo de creación de empleo. Y esa protección empieza porque el equipo de gobierno de la señora Cavada dé luz verde a una nueva línea de subvenciones para pymes y autónomos isleños", apunta.

La formación andalucista apoya las reivindicaciones de la Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FLAMPA), porque "no hay nada más importante que la salud de nuestros hijos e hijas". El portavoz de AxSí considera necesario que se articulen herramientas para minimizar la exposición al virus tanto de los alumnos como de los equipos docentes, "que con esta pandemia se han visto forzado a asumir nuevas competencias que nunca debieron caer sobre ellos" para hacer de los centros educativos lugares seguros.

Fran Romero exige, además, a la Junta que avance en la eliminación de la brecha digital, "que sigue siendo real en muchos hogares vulnerables y hace que recibir clases de forma telemática en ellos no sea viable". Hay que tener en cuenta, añade, la tesitura de muchos padres y madres que en su trabajo no les ofrecen la opción de teletrabajar y no pueden dejar a sus hijos al cuidado de nadie para no exponer al virus a sus mayores.

Por último, AxSí reclama a la señora Cavada y a su equipo de gobierno de PSOE y Cs que "estén a la altura". "Lamentablemente, el gobierno local nunca ha estado a la altura a la hora de afrontar esta crisis. No lo estuvo cuando se trataba de abonar con celeridad unas subvenciones a pymes y autónomos cuando más lo necesitaban; tampoco lo estuvo cuando no se contó con un dispositivo de seguridad especial que evitar las aglomeraciones que se produjeron el pasado 24 de diciembre; tampoco lo estuvo cuando tardó más de lo deseado en solicitar a la Junta la adopción de medidas ni cuando se debía de llamar a la ciudadanía a un comportamiento responsable; y tampoco lo está mientras siga exponiendo al virus a una mermada plantilla de la Policía Local que ni siquiera cuenta con un protocolo de actuación específico. Lo cierto es que esta actitud irresponsable no nos anima a guardar muchas esperanzas", concluye Romero.