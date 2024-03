Aprobado el reconocimiento de Esisa como medio propio para gestionar la ayuda a domicilio en San Fernando

"Hoy damos el paso definitivo para hacer efectiva la vuelta del servicio de ayuda a domicilio a la gestión desde el ámbito público, desde el que debemos garantizar la prestación de servicios esenciales". El Pleno del Ayuntamiento de San Fernando ha aprobado, con los votos en contra de Partido Popular (PP) y Vox, el reconocimiento de la Empresa de Suelo Isleña (Esisa) como medio propio para hacerse con la gestión directa de este servicio.

Desde el gobierno se defiende los beneficios de la recuperación de este servicio por parte de la administración como forma de garantizar "la mayor calidad del servicio y la mayor eficiencia de los recursos económicos y con ello la mejora de las condiciones laborales". Se blinda entienden la atención a los mayores, una cuestión de presente y de futuro. Rodríguez se remonta a la aprobación de la Ley de Dependencia y ahora a su financiación total, dos iniciativas incide de gobiernos socialistas. En lo municipal se refleja en este servicio que quedará en manos de la gestión público lo que supone "un avance social y un avance en la lucha feminista, porque quienes mayormente se tienen que hacer cargo de los mayores son mujeres".

El servicio, admiten desde el equipo de gobierno, se ha desarrollado hasta ahora con calidad y de manera adecuada gracias a la profesionalidad de las trabajadoras, "a pesar de la precariedad laboral que viven". A pesar de que el precio de la prestación ha ido aumentando eso no se ha trasladado a la plantilla. "El aumento de inversión de la administración ha ido a la rentabilidad de las empresas que gestionaban el servicio", lamenta. Eso, cuando no es un servicio con valor añadido que ofrezca la tecnología o los equipamientos, sino que este reside en la atención personal. Se trata de una labor que debe ser vocacional para lo que es necesario "un mayor reconocimiento, mejores condiciones laborales y mejores perspectivas profesionales", asume el concejal socialista.

La aprobación de Esisa como medio propio personificado supone "el reconocimiento de su capacidad de asumir la gestión directa como si fuera el Ayuntamiento", explica Conrado Rodríguez. "Es un paso importante para hacer realidad la decisión que se votó en diciembre", añade tras la sesión. Ahora Esisa debe modificar sus estatutos para asumir el encargo, detalla.

Junto al gobierno del PSOE ha votado a favor el grupo municipal andalucista. Su portavoz, Fran Romero, lo califica de una cuestión de "compromiso y coherencia". Se refiere a mantener su criterio de que Esisa podía desempeñar otros servicios municipales, "nos hemos llevado años pidiendo que fuera declarada medio propio", "cuenta con una estructura fija de personal con años de servicio público y experiencia en la gestión". Pero también a responder a las demandas de las trabajadores. "El andalucismo no ostenta servicios sociales desde 2007, abandonó la Alcaldía en 2011 y está en la oposición desde 2017. Si quienes me precedieron no supieron responder eficazmente a vuestras demandas, aquí, hoy, mis definitivas disculpas", expresa.

El líder de AxSí resalta la lucha de las trabajadoras por mejorar su situación laboral, un camino en el que deja claro que han estado y estarán a su lado. Recuerda que fue a principios del anterior mandato cuando expusieron los problemas laborales que tenían, con "incumplimientos de vuestros derechos". "Nos contasteis el sufrimiento por no poder atender a quienes más lo necesitan, a los más vulnerables y dependientes a causa de la falta de medios y la precariedad laboral", cuenta.

También menciona el revés de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado que descartaba la inclusión de mejoras laborales en el contrato, los problemas durante la pandemia, las concentraciones, manifestaciones y la vigilia de 69 días, además de las mociones, ruegos y preguntas "que demostraban la pasividad y negligencia de la alcaldesa y de un gobierno indolentes y faltos de empatía". Los concejales andalucistas, abunda, han aprobado todos los pasos dados para que ayuda a domicilio pasara a gestión municipal, un proceso que se ha dilatado en el tiempo, que ha agotado los plazos hasta llevar a una nueva prórroga del contrato actual. "Este proceso no ha concluido. Decía el señor Rodríguez que iban a mejorar las condiciones laborales, esperemos que sea así. Estaremos vigilantes", finaliza.

Desde Vox cuestionan, sin embargo, que ni el gobierno ni AxSí hablen del informe desfavorable de la secretaria general. "El informe de la habilitada nacional señala que no se cumplen los requisitos legales para que deba prosperar la propuesta", advierte el portavoz, Carlos Zambrano. Por eso, considera que es "un regalo envenenado, porque deja en manos de cualquier empresa la presentación de un recurso contra la decisión". El edil se queja de que el gobierno no haya realizado los cambios en Esisa para cumplir con los requisitos legales. "Nos hemos plegado a su manera de gestionar esto, pero tenían que cumplir con la legalidad", apunta para explicar su voto negativo.

En la misma línea se pronuncia la portavoz del PP, María José de Alba, que propone que el punto se quede sobre la mesa para tratar las cuestiones legales y económica. La dirigente popular argumenta su postura en contra con el informe de la Secretaría General que "dice que la economía de Esisa no es buena, que no es buena su estabilidad financiera". Además, sostiene que se aprobó la memoria de Esisa pendiente de cumplir el requisito de medio propio, sin que haya habido cambios. "Es un informe sobre el anterior que dice que siguen sin cumplirse", cuestiona. "Hemos estado unidos hasta ahora pero estamos en contra de la forma", plantea. De Alba avisa de que si alguien lleva el expediente a un contencioso tanto el Ayuntamiento como las trabajadoras tendrán problema.

El gobierno rechaza paralizar el proceso y dejar sobre la mesa el punto que se ha aprobado con sus votos y los de AxSí, y la postura en contra de Vox y PP. Al respecto, el concejal de Desarrollo Económico considera que el informe en cuestión es una "excusa para justificar su posicionamiento político, de derechas, que tienen una filosofía de no creer en la gestión desde lo público". "No sería la primera vez que el PP vota una cosa diferente a un informe de un habilitado nacional", matiza tras el pleno. Los informes, aclara, no son vinculantes, y además hay otro informe que da los argumentos para justificar la decisión.

Rodríguez cree que ambas formaciones cumplen con la línea de sus partido que en poblaciones donde gobiernan están en contra de esta medida, "sería contradictorio apoyarlo aquí". Sin embargo, también cuestiona este voto negativo después de meses en que han estado a favor. "Votaron todos a favor en mayo de 2023 antes de las elecciones", recuerda en el pleno.