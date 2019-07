San Fernando se va a convertir en el primer municipio de Cádiz en implantar el mínimo vital de 100 litros por persona y día, una medida pionera que pondrá en marcha la empresa Hidralia y que viene a ampliar las actuales bonificaciones y acciones sociales en beneficio de los clientes vulnerables asegurando el acceso al agua. Esta novedad en el servicio se suma a los planes para invertir en la mejora de la red de saneamiento y en el abastecimiento del agua que contempla el actual contrato, que el gobierno llevará a pleno el miércoles para una prórroga de cuatro años.

En concreto, el contrato prevé una inversión por parte de la concesionaria de 4.100.000 euros, que –aunque sujeta a tarifa– superará la recaudación por recibo. Es decir, la subida anual que recoge el contrato permitirá no solo el mantenimiento de las infraestructuras, sino también acometer las mejoras que sean necesarias en las redes de aguas del municipio, que en estos años ha notado una notable evolución, con la eliminación, por ejemplo, de los problemas de inundaciones. Principalmente, las obras se realizarán en el alcantarillado, que cuenta con una red de tuberías de más de 197 kilómetros en el municipio.

El gobierno ya avanzaba hace unos días –cuando informó de la propuesta para prorrogar por cuatro años el contrato, mientras se desarrolla el proceso para una nueva licitación– que una de las actuaciones prioritarias –en las que se aprovecharán estos algo más de 4 millones– será la renovación de la red de saneamiento de la barriada de Bazán. Como recordaba el sábado la asociación de vecinos de esta zona en un comunicado –preocupados por que la prórroga no salga adelante en el pleno extraordinario convocado este miércoles– varias son las acciones necesarias: el desvío del colector de la población naval de San Carlos, la construcción de una nueva estación de bombeo, nuevas tuberías de saneamiento y la instalación de un colector hasta la autovía creando un aliviadero de pluviales. La inversión iría destinada también a su red de abastecimiento de agua.

Los planes previstos por la concesionaria del Agua y Alcantarillado pasan también por incrementar las medidas sociales que ya aplica en el servicio, en concreto se pretende ampliar las bonificaciones a colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión, para asegurar que ninguna persona se quede sin agua por no poder pagar el recibo, como fija el Protocolo de Clientes Vulnerables vigente desde 2017. Así se va a implantar el mínimo vital, una medida que actualmente no posee ninguna otra localidad gaditana. Esta medida que asegura el acceso al agua se une al Fondo Social de 50.000 euros anual que Hidralia pone a disposición de las familias de San Fernando que no pueden hacer frente a su recibo.

El equipo de gobierno destaca las mejoras que el servicio ofrecerá a la ciudad y a los isleños estos cuatro años con las condiciones del contrato y los planes que tiene la empresa. Por eso espera contar en el próximo pleno con el apoyo suficiente de los grupos municipales, a los que se ha informado de la situación, para sacar adelante la prórroga del contrato.