El 30 aniversario de la muerte de Camarón, tendencia

El 30 aniversario de la muerte de Camarón de la Isla, conmemoración que tiene en San Fernando su epicentro, no ha tardado este 2 de julio en convertirse en tendencia en redes sociales, donde instituciones, colectivos, personas anónimas y dirigentes de distinta condición han querido rendir su particular tributo al célebre cantaor poniendo de manifiesto la vigencia de su legado y lo viva que sigue una leyenda que no ha parado de crecer.

Entre ellos, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que no ha querido dejar pasar la oportunidad de recordar a Camarón de la Isla en este nuevo aniversario. "Nació en San Fernando y se hizo genio. Su nombre: Camarón de la Isla. Hijo de #Andalucía que dejó su legado eterno en el Flamenco y leyenda de un arte que es nuestra esencia y Patrimonio de la Humanidad. Hoy se cumplen 30 años de su muerte. Nuestro recuerdo", ha apuntado.

También el parlamentario y secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha brindado por el mito flamenco en redes sociales recordando una de las frases más conocidas del cantaor isleño, "que la pureza no se pierde cuando uno la lleva dentro de verdad". "Y Andalucía lleva dentro el flamenco más puro, que es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Desde San Fernando, desde Andalucía, para el mundo. 30 años de la muerte del hombre que se hizo mito", ha recordado el socialista.

Por supuesto, la Consejería de Cultura ha recordado también a "la voz inconfundible del cante" y Llave de Oro del Flamenco con fotografías de Camarón procedentes del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, al igual que lo ha hecho el Centro de Estudios Andaluces refiriéndose "al mejor cantaor flamenco contemporáneo".

El Ministerio de Cultura y Deporte ha sido también otra de las instituciones que ha querido rendir un pequeño homenaje al mito a través de las redes sociales. Y TVE ha tirado de su inmenso archivo para recordar las actuaciones de Camarón en los platós de la tele.

En el ámbito local, la alcaldesa, Patricia Cavada, ha recordado también a Camarón de la Isla aprovechando la inauguración de un gigantesco mural en su memoria que se ha colocado en la calle Real: "Hoy hace justo 30 años que nos dejó Camarón de la Isla. Tres décadas en las que nada ha logrado enmudecer su prodigiosa garganta y en las que su leyenda no ha parado de crecer. San Fernando tiene el privilegio y la responsabilidad de homenajear cada día a su hijo más conocido", ha advertido.

Y el portavoz del PP local, José Loaiza, ha afirmado que "su arte sigue provocando la misma emoción en quienes lo tenemos como un mito: Camarón vive".

La conmemoración del 30 aniversario ha llegado incluso al ámbito deportivo, donde clubes como el Cádiz y, por supuesto, el San Fernando, han querido también dedicar unas líneas en recuerdo de Camarón.

