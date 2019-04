Más de 2.000 personas realizarán una limpieza del Parque Natural el 5 de junio

Una gran limpieza del Parque Natural Bahía de Cádiz que rodea La Isla está prevista para el Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio. Las actuaciones de limpieza en esta zonas de marismas y esteros suelen ser habituales por esta conmemoración y en otras jornadas. Esta vez la implicación de una veintena de centros educativos públicos coordinados supone un paso más en la concienciación de la necesidad de cuidar el entorno, en consonancia con las movilizaciones mundiales juveniles que piden políticas en contra del cambio climático. La sociedad se pone en la cabeza de esta defensa del medio ambiente, con los más jóvenes como principales protagonistas de una propuesta auspiciada por el colegio San Ignacio, bajo la denominación de Proyecto Bahía de Plata.

"En octubre mandamos un sondeo por Google. En una semana habían contestado catorce centros", explica el director del San Ignacio, José Luis Romero. En ese primer contacto también se preguntaba por la posibilidad de realizar alguna formación para el profesorado y talleres de sensibilización. En estos meses los voluntarios han impartido más de una veintena de charlas.

La planificación recoge la división de la periferia natural de la ciudad en tres zonas: una correspondiente con el frente al sendero del Carrascón, otra más centrada en la zona norte y una tercera en torno a Camposoto. Cada colegio e instituto tendrá asignada una zona concreta de actuación: la más cercana a los centros inicialmente y en algún caso más de una. Será a lo largo de la Ronda del Estero, también en algunos tramos del fondo del sendero del Carrascón, La Magdalena, el sendero Santibáñez, la salina San Agustín y la salina San Vicente, la playa de La Casería, el carril militar de La Casería, la zona de Bahía Sur y sus aparcamientos, Puente de Hierro, el Cerro de los Mártires o el entorno del Centro de Visitantes. La reunión de ayer por la tarde que se celebró en el colegio San Ignacio con todas las partes implicadas definió con mayor concreción las zonas para cada centro.

La planificación contempla la división de la periferia natural de la ciudad en zonas de trabajo para cada centro educativo

Arquitecto Leoz, Raimundo Rivero, Constitución, el instituto La Bahía, Reina de la Paz, Las Cortes, el instituto Jorge Juan, Juan Sebastián de Elcano, Puente Zuazo, el instituto Blas Infante, Casal Carrillo, el instituto Botánico, Servando Camúñez, Tofiño, Los Esteros, Cecilio Pujazón, La Ardila, Camposoto y San Ignacio, cada uno con un contingente de alumnos y profesores, pero también de familiares que han querido sumarse a la iniciativa, se afanarán por recoger residuos.

No estarán solos en esta aventura sostenible pues la colaboración institucional y de distintos colectivos es notable. Asociaciones ecologistas como Green Peace, Agaden, Bahía de Cádiz o Los Jartibles; el movimiento estudiantil Fridays for future (contra el cambio climático), la Federación de Asociaciones de Vecinos, Policía Nacional, Bomberos, Policía Local; entidades como Islakayak, la Escuela de Surf Camposoto o la Asociación Española de Perros de Agua; Educación de Adultos, Ayuntamiento, el Acuartelamiento de Camposoto, el centro comercial Bahía Sur, Hidralia, Acosafe y el Parque Natural Bahía de Cádiz no han querido quedarse al margen.

"Es la primera vez que se produce esta implicación tan amplia de centros, distintas etapas educativas, asociaciones de distintos ámbitos e instituciones. No es nada político, la idea es unir fuerzas para la mejora del entorno y la conservación del medio ambiente. Damos visibilidad a esta tarea y mostramos que podemos ponernos de acuerdo. Nos comprometemos todo el año, con vocación de darle continuidad", asegura Romero. El director del San Ignacio destaca el interés de la dirección del Parque Natural. "Tenemos su permiso y Medio Ambiente prestará sus drones para hacer una grabación el día de la limpieza. Bahía Sur ha ofrecido sus servicios de edición".

Antes de la gran limpieza del 5 de junio habrá un nuevo encuentro, previsto inicialmente para el 28 de mayo en lo que se aclararán dudas y se repartirá previsiblemente el material de limpieza y de protección de los más de 2.000 voluntarios participantes.