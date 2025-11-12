Más de 200 reservistas voluntarios de las Fuerzas Armadas se formarán en San Fernando

Más de 200 reservistas voluntarios se formarán en San Fernando en 2026 a tenor de las plazas convocadas en la última convocatoria que ha lanzado el Ministerio de Defensa, cuyo plazo de solicitudes se cerró este martes.

La Isla -y especialmente el Centro de Formación de Tropa número 2 (CEFOT-2) del Ejército de Tierra- consolidan así su papel como referente en este proceso que permite al personal civil acceder a la vida militar por determinados periodos de tiempo en los que están activados. Para las personas que han desarrollado su carrera profesional en otros campos que nada tienen que ver con la milicia, ser reservista voluntario supone la oportunidad de participar y de servir por determinados periodos de tiempo en las Fuerzas Armadas vistiendo su uniforme, asumiendo todos sus valores y aportando los conocimientos y experiencia adquiridos en su vida laboral.

Por San Fernando, de hecho, pasarán más de la mitad de los 400 reservistas que se espera que se incorporen a las Fuerzas Armadas el próximo año, que se formarán en el CEFOT-2 de Camposoto y en la Escuela de Suboficiales de la Armada.

La experiencia de ser reservista voluntario, en primera persona

En el primer caso -y como ya venía haciéndose en anteriores convocatorias- este centro docente militar agrupará la formación de todas las plazas de reservistas del Ejército de Tierra, con independencia de su categoría: oficiales, suboficiales y tropa. En total suman este año 189 plazas: 66 de oficial, 73 de suboficial y 50 de tropa. Son 41 plazas más que el año pasado. El Ejército de Tierra es, de hecho, el que más ha visto incrementada las plazas en esta última convocatoria, que en general suma medio centenar de reservistas más con respecto a la del pasado año.

Este periodo de formación militar básico, que será de 15 días, se llevará a cabo entre el 19 de abril y el 1 de mayo de 2026. El CEFOT-2, precisamente, acaba de recibir a más de 1.500 aspirantes a soldados correspondientes al segundo ciclo de 2025, que durante 20 semanas se formarán también en La Isla. Una actividad docente que se mantendrá también con las convocatorias de 2026 y que se compaginará con la formación de los reservistas.

La Armada, por otro lado, llevará a cabo en las dependencias de la Escuela de Suboficiales, también con sede en San Fernando, el periodo de formación de los reservistas voluntarios de esta categoría, que son 20 plazas para 2026. Esta fase de formación se desarrollará entre el 8 y el 19 de junio de 2026.

¿Qué es un reservista voluntario?

Un reservista voluntario, tal y como lo define el Ministerio de Defensa, "es una persona que desea aportar, de forma voluntaria y temporalmente, sus capacidades, habilidades y conocimientos, en las diferentes misiones que llevan a cabo nuestras Fuerzas Armadas, en el cumplimiento de la función que la Constitución les asigna y como respuesta a los compromisos asumidos por el Gobierno".

Acceder a la condición de reservista voluntario supone "adquirir un vínculo con las Fuerzas Armadas, con la firma de un compromiso los cuales conllevan un determinado tiempo de activación en unidades, centros u organismos del Ministerio de Defensa". La duración de estos periodos de activación dependerá de las necesidades de las Fuerzas Armadas. El compromiso inicial que se adquiere es de tres años aunque se puede prorrogar hasta alcanzar el límite de edad.

¿Cuándo se activa un reservista?

Los reservistas firman un compromiso inicial de tres años. En el caso de oficiales y suboficiales, la edad máxima es de 58 años. Para tropa, es de 55 años. Los reservistas voluntarios podrán permanecer, como máximo, 30 días al año para participar en programas de formación continuada; para prestar servicio, el que a tal efecto se fije cuando sea aprobada la activación. Esto puede incluir misiones en el extranjero siempre y cuando el Gobierno autorice la participación de los reservistas.

¿Cuánto cobra un reservista voluntario?

Durante los periodos de formación, los aspirantes a reservistas tendrán el régimen de personal correspondiente al de los alumnos para el acceso a la condición de militar profesional de tropa y marinería, salvo los derechos de carácter económico contemplados en el artículo 28 del Reglamento de Reservistas Voluntarios. Una vez obtenida la condición y activados para la realización de períodos de instrucción y adiestramiento o asistir a cursos de formación y perfeccionamiento, percibirán una indemnización calculada sobre el salario mínimo interprofesional, y que es tres veces para alférez, dos y medio para sargunto y el doble para soldado o marinero.

Durante el período de activación para prestar servicio, percibirá las retribuciones fijadas para los militares profesionales con empleo equivalente. Para los de tropa y marinería, las retribuciones serán las correspondientes a los militares profesionales, de empleo equivalente, con una relación de servicios de carácter temporal y que no tengan suscrito un compromiso de larga duración. Durante el tiempo que estén activados en las Fuerzas Armadas percibirán siempre una remuneración económica.