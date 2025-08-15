15 de agosto pastoreño en San Fernando

El 15 de agosto, Día de la Asunción, es sinónimo de sentir pastoreño en La Isla y nada puede evitar que así sea. Ni siquiera el calor abrasador que está dejando a los cañaíllas sin horas ‘a la fresquita’ ha impedido que San Fernando se echara a la calle, un año más, para disfrutar de la tradicional procesión de alabanzas de la Divina Pastora.

Hablamos de una jornada única en la que la hermandad que lleva el nombre la Copatrona de la ciudad ofrece lo mejor de sí misma y todo su buen hacer cofrade para regalar una auténtica fiesta mariana. Y detrás de estos hermanos y hermanas se encuentra todo un barrio, el de La Pastora, que también entiende esta procesión como algo propio, la vive intensamente y echa el resto para que todo luzca como la ocasión se merece.

A eso de las siete y media de la tarde se abrían las puertas de la parroquia de la Divina Pastora y todos los ojos se clavaban en la iglesia mientras esperaban que la Copatrona asomase. Momentos de ilusión contenida que explotaban en júbilo una vez la Divina Pastora aparecía para conquistar la tarde y la noche de San Fernando.

La Divina Pastora, a la altura del antiguo colegio Manuel Roldán. / Antonio Zambonino

Varias novedades han tenido lugar durante la procesión de alabanzas de este año. La primera de ellas es el estreno del arco metálico de 7 metros de altura que el Ayuntamiento ha adquirido para engalanar las procesiones de gloria de la ciudad y diversos actos institucionales y eventos. Lo cierto es que este arco, en el que permanecía visible la leyenda “Divina Pastora”, aportaba solemnidad a la procesión mientras daba la bienvenida al cortejo de la misma y al paso de la Copatrona.

Otra importante novedad la ha traído el acompañamiento musical de la hermandad en la procesión de alabanzas, que ha corrido a cargo de la Banda Municipal de La Puebla del Río, una de las agrupaciones de referencia en cuanto a música cofrade se refiere. Fueron muchos los que afinaron el oído para disfrutar de las marchas y del talento de sus músicos.

La cuadrilla de hermanos costaleros de la hermandad se ha encargado de portar el paso de la Divina Pastora durante el itinerario por las calles del barrio.

Para este 15 de agosto la Copatrona isleña luce su centenario manto rojo y la saya réplica de la realizada por Concha Chacón. Como guiño a la coronación canónica de la Virgen de la Esperanza, la imagen mariana también llevó en su fajín la medalla que perteneciese a José Blanco san Jorge, quien fuera tesorero de la hermandad durante décadas.

El cortejo, subiendo la calle Colón. / Antonio Zambonino

El sentir de un barrio

Como marca la tradición, la procesión de alabanzas se desarrolla en el entorno del barrio de La Pastora. El fervor cofrade de los vecinos se siente a flor de piel en todo momento y muchos incluso se emocionan al paso de la Divina Pastora. Unos vecinos que también actúan como perfectos anfitriones para aquellos que visitaron el barrio para disfrutar de la Divina Pastora en esta jornada festiva de gran ambiente.

La procesión completa el siguiente recorrido: plaza de la Divina Pastora, Marconi, Escultor Alfonso Berraquero, Escaño, Colón, Churruca, Maestro Portela, Manuel Roldán, Santa Teresa de Jesús, San Miguel, Doctor Cobos, Méndez Núñez, Bonifaz, Marqués de la Victoria, Hernán Cortés, Santa Rosalía, Santa Cruz, Santo Domingo, Marconi y regreso a la plaza de la Divina Pastora, donde la procesión se recogerá en su templo ya pasada la una de la madrugada.