Más de 10.000 personas disfrutaron de la última Noche Blanca de San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando ha realizado un balance “muy positivo” de la última edición de la Noche Blanca que se consolida como una de las citas culturales y de ocio más esperadas del verano y que el viernes logró reunir a más de 10.000 personas en diferentes puntos de la ciudad. Desde el Consistorio se ha destacado que, a pesar de la amplia oferta cultural y de ocio en municipios cercanos, numerosos visitantes de la provincia y de Andalucía eligieron San Fernando para disfrutar de la programación, realizar compras y saborear la gastronomía local.

Para subrayar este éxito, el equipo de gobierno aporta diversas e interesantes cifras. Sin ir más lejos, la Plaza del Rey acogió dos conciertos, uno de la Banda Sinfónica de San Fernando y otro de Antonio Lizana y la Banda de Música Ciudad de San Fernando, que sumaron cerca de 8.000 asistentes.

Las rutas guiadas al Ayuntamiento y al Real Instituto y Observatorio de la Armada registraron lleno absoluto y la propuesta con gafas 3D, en la calle Real 63, vivió la misma situación. El Museo Camarón volvió a ser otro de los grandes polos de atracción, recibiendo más de 400 visitantes durante la jornada.

También llamó la atención la espectacular caravana de más de 300 vehículos clásicos, que recorrió el trayecto desde el Parque Comercial Janer hasta la alameda Moreno de Guerra despertando gran expectación.

“Una vez más, se ha demostrado que este tipo de eventos son esenciales para dinamizar la economía local, atraer visitantes y fomentar la convivencia ciudadana. Conseguir tener llena la plaza del Rey, mientras que los establecimientos, bares y comercios, las calles y espectáculos como los de Bahía Sound, La Isla Ciudad Flamenca o las diferentes celebraciones vecinales también lo estuvieran es un gran éxito”, ha destacado el Consistorio.

Acosafe y Asihtur

Por su parte, los comercios de San Fernando se volcaron plenamente con la celebración, sacando su actividad a la calle y convirtiéndose en auténticos puntos de atracción y encuentro. A este dinamismo se sumó el compromiso de la hostelería, que desde primeras horas de la noche registró bares y restaurantes con todas sus mesas reservadas y ocupadas, prolongando la actividad y el ambiente festivo hasta bien entrada la madrugada.

En este sentido, la Asociación de Comerciantes, Hosteleros e Industrias de San Fernando (Acosafe) y la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (Asihtur) se han pronunciado en la misma línea que el Ayuntamiento, destacando las buenas ventas, la alta presencia de gente por las calles y la aceptación de la amplia oferta programada. Manuel Luna, presidente de Acosafe, ha reconocido la recompensa “al esfuerzo conjunto que se realiza en un evento que ya está plenamente consolidado”.

Pos su parte, Asihtur ha mostrado su satisfacción ante la gran acogida de la última Noche Blanca. "Una vez más, este evento ha abarrotado calles y terrazas y ha servido de escaparate para lo mucho y bueno que tiene que ofrecer la hostelería de San Fernando a los isleños y a los visitantes. Volvemos a marcar la diferencia con nuestra variedad y con nuestra calidad, que son grandes motivos para visitar nuestra ciudad", señala el presidente de esta asociación, Juan López.

El colectivo ha tenido palabras de agradecimiento para los números establecimientos asociados que han contribuido a esta Noche Blanca con sus propios conciertos y eventos. "Entre todos seguimos sumando para hacer de San Fernando una ciudad cada vez más atractiva para el turismo", detalla el responsable de Asihtur.

Impacto positivo

Este flujo constante de personas en el centro histórico se tradujo en un incremento notable en las ventas de los comercios y en la ocupación de bares y restaurantes, que trabajaron a pleno rendimiento durante toda la noche. El Ayuntamiento ha resaltado que este impacto positivo no solo se refleja en las cifras de consumo inmediato, sino también en la fidelización de visitantes que descubren la ciudad y deciden volver.

“La Noche Blanca no solo es cultura, música o gastronomía; es también una oportunidad para mostrar lo mejor de San Fernando, su historia y su potencial como destino. Esta edición nos deja claro que, con una programación amplia, variada y de calidad, la ciudad responde y se proyecta con fuerza hacia el exterior”, han concluido desde el Consistorio.