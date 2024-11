Así fue la traición de Isabel Pantoja a Chelo García Cortés que nunca le perdonará

La veterana colaboradora Chelo García Cortés ha vuelto a desatar la polémica al revelar el verdadero motivo que terminó por romper su amistad con Isabel Pantoja, una relación que había pasado por altos y bajos durante décadas. En una emotiva y tensa intervención en el programa Ni que fuéramos Shhh, Chelo explicó que el detonante de su enfado no tuvo que ver con algún conflicto entre ambas, sino con lo que ella percibió como una falta de respeto hacia su pareja, Marta Roca. Chelo dejó claro que el agravio que Pantoja hizo a su mujer es algo que no está dispuesta a perdonar nunca, sin importar los años de amistad que compartieron.

“Se portó tan mal con mi pareja que nunca se lo perdonaré”, confesó Chelo, visiblemente afectada, mientras detallaba el episodio que desencadenó el distanciamiento definitivo. Según la colaboradora, su mujer y la tonadillera habían mantenido una relación cercana durante años, y Marta siempre la había considerado como una buena amiga. Sin embargo, el desprecio de Isabel hacia ella durante un momento especialmente sensible para ambas terminó de fracturar lo que aún quedaba de su amistad.

Chelo García-Cortés en 'Ni que fuéramos shh' / CANAL QUICKIE

La gota que colmó el vaso, según Chelo, ocurrió después de la experiencia que ambas compartieron en Supervivientes 2019, donde lograron mantener cierta cordialidad, pero nunca recuperaron su antigua amistad. Pese a la distancia emocional que ya había entre ellas, Chelo decidió hacer un último intento por acercarse a Isabel cuando ambas atravesaban situaciones familiares difíciles debido a la salud de sus respectivas madres. “Hice de tripas corazón y le mandé un mensaje para informarle de la situación que estábamos viviendo… pero jamás llegó una respuesta”, relató Chelo, destacando que Isabel no mostró el menor interés en su dolor, lo cual fue una herida que no ha sanado.

“Hasta hoy, no se lo perdonaré en la vida”, sentenció Chelo, dejando claro que, aunque ella siempre se ha mostrado fiel a sus principios y se niega a traicionar la confianza de Isabel Pantoja, no permitirá que nadie, ni siquiera una antigua amiga, trate con indiferencia o desdén a su pareja. Para Chelo, esta traición de Isabel hacia Marta supuso un punto de no retorno, dejando una profunda cicatriz en su vida y poniendo fin a una de las amistades más mediáticas y complejas.