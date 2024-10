Los dolorosos audios que revelan el sufrimiento de Isabel Pantoja por el comportamiento de su hija Isa: “No puedo más, no sé qué me pasa”

La guerra familiar entre Isabel Pantoja y su hija Isa Pantoja parece no tener tregua. Las tensiones han aumentado, especialmente después de la última revelación de Begoña Gutiérrez. La amiga de la tonadillera ha desvelado un audio inédito en el que Isabel, completamente abatida, deja al descubierto el dolor que siente debido a la actitud de su hija. Este material, hasta ahora desconocido, ha sacudido las redes sociales y ha encendido de nuevo la polémica en torno a los conflictos que marcan a la familia Pantoja.

Según Begoña, quien se ha mostrado como una defensora férrea de Isabel en el plató de Fiesta, Isa Pantoja no ha dudado en lanzar duras palabras contra su madre. En sus apariciones televisivas, Isa ha dejado claro que no ha tenido una relación fácil con su familia, pero Begoña insiste en que sus palabras han llegado a un extremo doloroso para Isabel. Por eso, decidió sacar a la luz el devastador audio, con el que muestra una imagen de la tonadillera sumida en una profunda tristeza.

En la grabación, Isabel Pantoja se escucha quebrada, sin poder contener el llanto. “No puedo consentir esto, no puedo más. No sé qué me pasa, no quiero hablar mal de mi hija porque la amo, aunque ella diga que no”, se escucha a la cantante en un tono desolador. Estas palabras dejan ver una clara contradicción entre el cariño que sigue sintiendo por su hija y el dolor que le han provocado algunas de sus declaraciones.

A pesar de la carga emocional de sus palabras, Isabel también deja claro que no piensa tolerar ciertas actitudes de Isa: “Yo no puedo aguantar que me diga que soy una sinvergüenza. Y si ella no se considera mi familia, yo lo siento en el alma”, afirmaba la tonadillera, en referencia a algunos de los desencuentros más recientes entre ambas.

Pero el asunto no termina ahí. Isabel menciona con especial nostalgia a su nieto, el pequeño Alberto, hijo de Isa. La cantante afirma que ha cuidado cada detalle desde su nacimiento y desmiente tajantemente algunas acusaciones que Isa ha hecho sobre las necesidades del niño: “Yo he guardado hasta un pañal de cada mes de él”, comenta en el audio, en un intento de desmontar la imagen de abandono que, según ella, Isa intenta dar en sus apariciones televisivas.

Finalmente, Isabel lanza una sospecha sobre el papel de Asraf Beno, esposo de Isa, a quien insinúa como uno de los responsables de este distanciamiento. Con una frase cargada de reproche, Pantoja termina el audio con un: “Es tan largo el pasado… Qué sabrá ella”, dejando ver que, según ella, hay influencias externas que han afectado profundamente su relación con su hija.