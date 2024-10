La confesión de Isa Pantoja que confirma que la relación con su madre está completamente rota

La relación entre Isa Pantoja e Isabel Pantoja ha llegado a su fin, al menos según lo que la hija de la tonadillera reveló hace unos días en una emotiva entrevista en el programa ¡De Viernes!. Acompañada por su pareja, Asraf Beno, Isa habló abiertamente sobre los motivos que la llevaron a tomar esta difícil decisión.

Isa Pantoja se mostró visiblemente emocionada durante toda la entrevista, dejando claro que no se trataba de una ruptura impulsiva, sino de una decisión meditada tras años de tensiones familiares. Según explicó, uno de los momentos clave para su distanciamiento fue cuando estuvo ingresada en el hospital y su madre no se puso en contacto con ella. “Sentí rabia, dolor, angustia... Me esperaba que estuviese allí. Me he tenido que chocar con la pared para entender que no va a estar”, confesó la joven con lágrimas en los ojos.

Isa Pantoja en '¡De Viernes!' / Telecinco

Isa también hizo un repaso a su infancia, relatando las diferencias que siempre existieron entre ella y su hermano Kiko Rivera, debido a que ella no era hija biológica de Isabel Pantoja. Recordó cómo su abuela, Doña Ana, nunca la aceptó del todo y cómo desde pequeña vivió enfrentamientos constantes con su tío, Agustín Pantoja. De hecho, Isa desveló que cuando tenía solo 10 años, estuvo nueve meses sin hablar con su madre tras una discusión con su tío.

Uno de los momentos más desgarradores de la entrevista fue cuando Isa se preguntó en voz alta: “¿Qué tan grave he hecho para que no quiera saber nada de mí?”. Y es que, según la joven, su madre ha perdonado a su hermano Kiko tras sus duras declaraciones, pero no ha sido capaz de hacer lo mismo con ella.

Isa Pantoja también recordó cómo fue enterarse de su adopción cuando tenía ocho años, un tema que siempre fue tratado con poca transparencia en su casa. Relató que fue Dulce, la que fuera su niñera y persona de referencia, quien finalmente le contó cómo Isabel Pantoja la había elegido en el orfanato. Entre lágrimas, Isa confesó que a pesar de todo, agradece a su madre la vida que le ha dado, pero lamenta que nunca haya sabido protegerla ni brindarle el cariño que necesitaba como niña adoptada.