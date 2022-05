Chelo García-Cortés rompe a llorar por la muerte de José Luis Losa

El fallecimiento repentino de José Luis Losa, ganador de Supervivientes y concursante de la cuarta edición de Masterchef, ha despertado gran dolor en los rostros televisivos que compartieron vivencias con él. Una de las ceebridades que se ha mostrado más emocionada ante la fatídica noticia ha sido Chelo García-Cortes. La colaboradora de Sálvame mantuvo una bonita amistad con el Albaceteño tras pasar por Supervivientes.

"Estoy muy mal, ya cuando falleció Inma fue un palo tremendo…", explicó la catalana en ell programa de Telecinco. Inma falleció tres meses antes de que Losa decidiese quitarse la vida, suponiendo un gran golpe para el ganador de Supervivientes 2017. "Me he quedado muy mal, yo sabía que estaba destrozado (...) Me da mucha pena que José no haya podido superar la perdida de Inma. El vacío en el alma de José Luis ha provocado lo que ha provocado", ha reflejado la colaboradora, haciendo referencia a la mortal depresión que estaba padeciendo el de Albacete.

Tras su participación en ‘Supervivientes’, la colaboradora entabló una buena amistad con el cocinero y su mujer 😞 #yoveosálvame https://t.co/7W6cECd5xx — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 9, 2022

"Yo pensaba, sinceramente, que él iba a sacar fuerza de donde no las había, pero no me imaginaba lo que ocurrió el sábado, no me lo podía ni imaginar", ha explicado visiblemente emocionada Garcia-Cortes. Ambos televisivos empezaron a relacionarse tras participar en Supervivientes. José Luis ganó la edición de 2017, mientras que Chelo concursó dos años después. Con Honduras como nexo de unión, Chelo y José Luis tenían una amistad muy sincera, pudiendo contar el uno con el otro en todo momento. Como no podía ser de otra manera, la muerte de José Luis ha sido un jarro de agua fría para la colaboradora de Sálvame, que ha necesitado unos días para comenzar a asimilar la noticia.